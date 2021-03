HRVAT IZGUBIO NAKON VELIKE BORBE: Rat u kavezu otišao je na stranu Poljaka

Autor: GIŠ

Antun Račić u sinoć je branio naslov KSW-ovo prvaka u bantam kategoriji, a protivnik mu je bio Poljak Sebastian Przybysz, kojeg je naš MMA borac pobijedio prije dvije godine. Račić do jučer nije bio poražen u KSW-u ali je nažalost nakon velike borbe upisao prvi poraz.

Rat u kavezu

Ovaj puta Poljak Przybysz bio je bolji, a borba je bila izjednačena te su je gledatelji s pravom nazvali “rat u kavezu.” Borci su jedan drugog više puta dobrano uzdrmali, a Poljak koji je dosta viši od našeg borca odnio je pobjedu glasovima sudaca.

“Zbog svog trenera njega sam danas to što jesam i jako sam mu zahvala za sve što je učinio za mene. Zahvalan sam svima koji su me podržavali, ali zapamtite ovo je tek moj početak. Još me čekaju obrane ove titule”, rekao je Przybysz nakon borbe.

Jedna od najboljih borbi u KSW-u









Komentari na društvenim mrežama bili su jednoglasni kako je ovo bila epska borba i kako su oba borca dala sve od sebe do kraja meča. Tako je jedan korisnik napisao “Rat u 5 rundi! Tko će osvojiti titulu”, dok je drugi bio još direktniji, “Izjednačene borba. Koji rat. Jedna od najboljih KSW borbi svih vremena”, zadovoljni su bili gledatelji viđenim.

5️⃣ Round War!! Who will have the title put around his waist? #KSW59 — KSW (@KSW_MMA) March 20, 2021