Hrvat ispisao povijest male nacije, ali stigao je kraj bajke: Nakon poraza oduševio je izjavom

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Reprezentacija pod vodstvom hrvatskog trenera Petra Šegrta završila je svoj nastup u četvrtfinalu Azijskog kupa. Tadžikistan je poražen od Jordana s minimalnih 1:0, pa je za tu reprezentaciju natjecanje završeno.

Presudio je autogol Vakhdata Khanonova koji je postignut nakon kornera Jordana. Nakon jednog zračnog duela Khananov je bio taj koji je posljednji dirao loptu, pa je njemu pripisan pogodak koji je završio u mreži vratara Yatimova. Pogodak odluke možete pogledati OVDJE.

Bio je to inače prvi, povijesni nastup za Tadžikistan u povijesti, a do njega su stigli pod vodstvom hrvatskog trenera. Iako su Tadžikistanci pritiskali do kraja utakmice nakon primljenog gola, do izjednačenja nisu uspjeli stići.

A classy sign-off from Tajikistan boss Petar Šegrt. He’s going to be missed at this tournament. #AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/dFxT0CqLzu — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 2, 2024









Povijesni uspjeh

Podsjećamo, Šegrt je već plasmanom u četvrtfinale napravio povijesni uspjeh s ovom reprezentacijom, a sada je nad njegovom budućnosti veliki upitnik. Naime, ovo mu je bila posljednja utakmica pod aktualnim ugovorom i ostaje upitno hoće li potpisati novi. “Moramo čestitati Jordanu, odigrali su dobru utakmicu i zaslužili su pobjedu. Dali smo sve od sebe i moramo poštovati Jordan i odati im priznanje”, rekao je Šegrt nakon poraza i tako oduševio fer i korektnim ponašanjem i čestitkom suparniku.

Šegrt je rodom iz Đurđevca, a za kormilom je Tadžikistana od 2022. godine kada je stigao nakon što je prethodno vodio reprezentaciju Maldiva. Tadžikistan mu je inače četvrta različita reprezentacija koju je vodio u karijeri, a osim Maldiva još je vodio Gruziju i Afganistan.

Što se klubova tiče, radio je kao pomoćnik u njemačkom Bochumu i Duisburgu, a samostalno je vodio momčadi kao što su Ried, Wiener Sportklub, Bali Devata, PSM Makassar i Zvijezda Gradačac.