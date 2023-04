HRVAT DO FINALA I NAJBOLJEG PLASMANA KARIJERE! Odličan tjedan našeg reprezentativca

Tjedan za pamćenje ostvario je naš Davis Cup reprezentativac Borna Gojo, na ATP Challengeru u španjolskoj Murciji, gdje se kojem plasirao u finale.

Borna je za finale odigrao maratonski meč protiv Španjolca Pabla Llamasa Ruiza, u kojem je naš tenisač nakon tri sata i 14 minuta došao do pobjede 2:1 u setovima.

Borna, koji je na turniru prvi nositelj, u nedjelju će u finalu igrati protiv Talijana Mattea Arnaldija, koji je u polufinalu svladao Argentinca Marca Trungellitija 2:0 u setovima.

Plasman karijere

Borna Gojo je nakon ove pobjede došao do plasmana karijere te se nalazi na 106. mjestu ATP ljestvice, a u slučaju kada bi osvojio turnir došao bi negdje oko 100-og mjesta na ljestvici.

Gojo će se sutra po prvi put boriti za naslov na zemljanoj podlozi, a svoj prvi naslov osvojio je prije nešto više od pet mjeseci u talijanskom Ortiseiju na tvrdoj podloz.

Oh no you didn't, 🇭🇷 Borna Gojo 😮

