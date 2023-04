HRVAT ĆE BITI TRENER CRISTIANU RONALDU!? Kakva prilika za mladog Hrvata, pala je odluka

U trenucima dok u redovima saudijskog Al-Nassra traže zamjenu za smijenjenog Rudija Garciju, momčad je privremeno preuzeo Hrvat. Naime, protiv Garcije je pobunu poveo najveća zvijezda Azije Cristiano Ronaldo.

Hrvat koji će voditi slavnog Portugalca i ekipu je Dinko Jeličić. On je za sada privremeno rješenje, a do sada je vodio juniore kluba iz Saudijske Arabije.

Na bliski istok stigao je nakon što je prethodno u Hrvatskoj radio u zagrebačkom niželigašu Kustošiji. Osim kluba sa zapada Zagreba vodio je i Rudeš, Radnik iz Sesveta, kao i mladu hrvatsku U19 reprezentaciju.

Al-Nassr je trenutno drugoplasirana momčad saudijskog prvenstva s tri boda zaostatka za liderom Al-Ittihadom, a Garcia je u srijedu smijenjen nakon deset mjeseci provedenih na klupi.

