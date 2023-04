HRVAT BEZ MRLJE GURAO JE JUGOSLAVIJU! ‘Jak si onoliko koliko ti je jaka najslabija karika’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Mnogi kao da su zaboravili da je zagrebački Vaterpolski klub Mladost jedan od najuspješnijih klubova svijeta svih vremena. Doslovce u svim sportovima. Hrvatski akademski vaterpolski klub Mladost, dobro ovo pročitajte, sedam je puta bio prvak Europe, a ukupno je osvojio 15 europskih trofeja. Klub je 17 puta bio prvak države, a 11 puta osvajač nacionalnog kupa.

U izboru Svjetske udruge vaterpolskih klubova (AWPC) 2003. godine, HAVK Mladost proglašen je najboljim i najuspješnijim vaterpolskim klubom na svijetu, dok je Europska plivačka federacija (LEN) proglasila Mladost najboljim svjetskim vaterpolskim klubom 20. stoljeća.

Neizostavni dio ove priče jest čovjek koji je obilježio i kao igrač i kao trener većinu osvajanja trofeja ovoga kluba. Da, riječ je o Ozrenu Bonačiću, svjetskoj vaterpolskoj legendi. Teško je uopće ocijeniti je li imao veće dosege kao igrač ili kao trener. Kakva nevjerojatna sportska karijera. Pritom, bez ijedne mrlje.





Kao igrač i trener nenadmašan

Rođen je 5. siječnja 1942. u Zagrebu, u jeku Drugog svjetskog rata. Zarana se odlučio trenirati vaterpolo u kojem je došao do vrha i s njega nije silazio desetljećima. Cijelim je svojim sportskim bićem, duhom i tijelom ostao vezan uz rodni grad, Zagreb. Istina, tijekom karijere je desetak dana proveo u beogradskom Partizanu (točno su ga toliko Beograđani posudili od Mladosti 1964. ne bi li osvojili Kup prvaka Europe). Sve ostalo igračko razdoblje za Bonačiča je postojala samo Mladost.

Za jugoslavensku reprezentaciju nastupio 275 puta i s njom osvojio treće mjesto na svjetskom prvenstvu i tri puta zlato na europskim prvenstvima, na OI srebrnu medalju (1964) i zlatnu (1968). S klubom kao igrač osvojio četiri puta Kup europskih prvaka, Kup pobjednika kupova 1975. i Super kup 1976., a kao trener zagrebačke Mladosti Super kup 1990., Kup europskih prvaka (1996) i Kup pobjednika kupova 1999. godine.

On kao da je bio predodređen za uspjehe. No, iza te navade uspjeha stoji mukotrpan rad i velika odgovornost po kojoj je bio znan. Odgojio je u svom radu na desetke svjetski čuvenih vaterpolista. Zapravo, Malo je trenera u svijetu za kojeg će svaki, ali baš svaki igrač kojeg je vodio pa makar i koji tjedan, imati samo hvalospjeve, s ‘ispadanjen bombona iz usta’. Omiljen, a istodobno silno uvažavan. To je Ozren Bonačić.

U trenerskoj karijeri, osim pobjeda i naslova, osim što je čak šest puta imenovan trenerom Mladosti, što je raritet za vjerojatno sve klubove i sve sportove, dobroćudni ‘Bone’ je školovao, iznjedrio, značajno pa i presudno utjecao na karijere mnogih vaterpolista učinivši ih reprezentativcima, kasnije svjetskim prvacima i olimpijskim pobjednicima. Dapače, presudno je utjecao i na mnoge trenere, a neke od igrača na kraju karijere i ‘gurnuo’ u trenerske vode. Upravo je Bonačićev utjecaj jedan od presudnijih primjerice u trenerskoj karijeri Vjekoslava Kobešćaka. Danas, jednog od najboljih svjetskih trenera.

Ozren Bonačić je ujedno i jedan od najtrofejnijih pojedinaca u povijesti vaterpolskog Kupa/Lige prvaka, te Hrvat s najviše europskih kruna. Ima ih čak – pet! I to samo kao igrač. Jednako imaju Srbi Mirko Sandić, Andrija Prlainović, Duško Pijetlović, Talijan Stefano Tempesti, te dvojica mađarskih legendi, Tamas Kasas i nažalost od pretprošlog ljeta pokojni Tibor Benedek. No, kada se igračkim naslovima pridoda i onaj jedan trenerski, tada je od Ozrena Bonačića bolji samo jedan – Talijan Giuseppe Pino Porzio (ukupno sedam naslova prvaka, igračkih i trenerski). S Bonačićem je poravnat još samo Igor Milanović (četiri igračka i dva trenerska naslova. S time, morate znati da je Igor Milanović vaterpolski zanag učio od Ozrena Bonačića.

Opet, sve te trofeje bi sa sportskom stajališta ipak podredili njegovom najvećem uspjehu, prvom hrvatskom olimpijskom zlatu u vaterpolu, 1968. godine u Ciudad de Mexicu! A i na Igrama četiri godine ranije dospio je do postolja, do olimpijskog srebra.









I taj legendarni Ozren Bonačić u vaterpolu je imao jedan postulat kojeg je stalno ponavljao. Tvrdi da je od svih momčadski sportova – vaterpolo najkolektivniji sport. Objašnjavao je;

„Što bi značilo da si jak koliko ti je jaka naslabija karika. U drugim sportovima to se može pokriti, sakriti, u vaterpolu je to nemoguće„.

Fini gospodin, kulturan, pristojan, bio je prepoznatljiv po sjajnoj komunikaciji s novinarima. Nije jednom dobio nagradu Hrvatskog zbora sportskih novinara za najbolju suradnju s predstavnicima sedme sile. Uostalom, ljudi u njemu govore sljedeće:









„Nikad ga nismo vidjeli ljutitog”.

Pa, kako je onda bio tako uspješan igrač i trener?

Odgovor je bio lak, a već smo ga spomenuli. Krasila ga je fascinantna odgovornost i verbalni izričaj kojeg su svi voljeli. On je u vrhunskom sportu zaista poseban lik. Nećemo pretjerati ako kažemo da je Ozren Bonačić jedan od najvećih sportaša, trenera i pedagoga uopće. U povijesti svjetskog sporta.