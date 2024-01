Hrgoviću propala nova zvučna borba, javna prozivka nije upalila, evo tko mu je ‘ukrao’ meč

Tko će biti sljedeći suparnik Filipu Hrgoviću i kada? Odgovori na ta pitanja ostaju i dalje velika nepoznanica, pogotovo nakon što je Joseph Parker ugovorio meč protiv Kineza Zhileija Zhanga, boksača kojeg je Hrgović već pobijedio.

Novozelanđanin Parker, bivši prvak svijeta prema WBO-u prozvao je nedavno javno Hrgovića rekavši da se želi protiv njega boriti, na što je dobio ekspresni odgovor ‘El Animala’.

“Čuo sam da se Joseph Parker želi boriti sa mnom u ožujku u predborbi meča Joshua-Ngannou. Sretan sam što to čujem. Spreman sam i prihvaćam ponudu, Joe. Idemo to napraviti, idemo završiti posao. Vidimo se uskoro”, poručio je tada Hrgović. Ali od borbe neće biti ništa, jer je na kraju Parker izabrao borbu protiv Kineza.

‼️ Joseph Parker vs Zhilei Zhang is reportedly set to take place on the Anthony Joshua vs Francis Ngannou undercard, March 8th in Saudi Arabia. [According to @MikeCoppinger] pic.twitter.com/GCU6zkoJOX

— Michael Benson (@MichaelBensonn) January 15, 2024