Hrgoviću bi mogao propasti spektakularni meč karijere, evo tko mu kvari planove

Nakon posljednje pobjede Filipa Hrgovića u Saudijskoj Arabiji činilo se kako mu je zagarantiran spektakularni meč protiv Anthonyja Joshue, ali planovi bi se vrlo lako mogli izjaloviti.

Hrgović je protiv Australca Marka de Morija stigao do 17. pobjede u jednako toliko mečeva profesionalne karijere i činilo se da je njegov trenutak stigao.

Odličnim rezultatima stigao je do statusa obveznog izazivača za IBF titulu i činilo se da je na pomolu borba protiv Joshue. No planove mu kvare dvojica boksača, kako je otkrio dobro upućeni novinar Michael Benson.

‼️ Eddie Hearn has revealed that Anthony Joshua’s next fight is now being planned for March in Saudi Arabia and named three potential opponents: [@IFLTV]

🥊 Filip Hrgovic

🥊 Zhilei Zhang

🥊 Francis Ngannou

— Michael Benson (@MichaelBensonn) January 1, 2024