HRGOVIĆA DOVELI PRED ZID: Ima dva dana za odluku karijere

Nakon zadnje pobjede protiv Bookera naš najbolji teškaš Filip Hrgović krenuo je prozivati borce iz gornjeg doma, a jedini koji mu se odazvao bio je Michael Hunter koji je jako zagrijan za borbu protiv Hrvata.

I sada izgleda kako im se obojici ostvarila želja, ali imaju samo dva dana da odluče hoće li ili neće u ring jedan protiv drugog.

Naime, Hunter koji je četvrti izazivač na IBF ljestvici trebao se boriti protiv Charlesa Martina, ali je ovaj odustao od meča zbog ozljede i termin borbe je ostao upražnjen.

IBF je nakon otkazivanja Martina stavio Hrgovića kao izazivača Hunteru, koji je sve to objavio na Twitteru napisavši:

IBF ordered Me vs Charles Martin eliminator and he pulled out. That leaves Me vs Hrgovic. Been waiting for this. #BOUNTY









— Michael Hunter ll (@MichaelHunterII) February 23, 2021