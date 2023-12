Hrgović se bori danas protiv ‘letve’, ponizili su ga opet, ali mora to brzo odraditi

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Filip Hrgović ima novi izazov. Dojam je bitan, protiv “nove letve”, koju mora odraditi, mora biti impresivan, brz. Danas će se boriti u Rijadu. “Day of Reckoning” naziv je boksačkog spektakla na kojem će nastupiti brojna velika imena iz svijeta boksa, kao što su Anthony Joshua, Deontay Wilder, Joseph Parker, Otto Wallin, Daniel Dubois…

Kao što smo pisali, Hrgović će boksati protiv Australca Marka De Morija. Veliki je favorit u tom meču, nakon kojega bi, u 2024. godini, trebao napasti pojas teškog IBF prvaka. Cijeli događaj prenosit će streaming-platforma DAZN od 17 sati. Prema rasporedu, Hrgović i De Mori trebali bi u ring u drugoj borbi, dakle oko 18 sati.

De Mori ima 41 pobjedu i dva poraza u karijeri. U posljednje vrijeme nije se borio protiv jakih imena pa je meč s Hrgovićem za mnoge iznenađenje. Sve osim pobjede Hrvata, koji je u karijeri na 16 pobjeda u jednako toliko borbi, bila bi senzacija.

Hrgović veliki favorit

“Drago mi je što sam aktivan, to je važno za moju karijeru. Pripreme su odrađene dobro, imao sam dobre sparing-partnere, zdrav sam, osjećam se super i spreman sam za izazov koji me čeka”, izjavio je Filip Hrgović pa je nastavio:

”Za mene je važno ići u ring, proći kamp, osjetiti psihozu meča. Protivnik nije najvišeg ranga i nije rang borca na kojeg ja ciljam, ali ne treba nikoga podcijeniti. U boksu jedan udarac sve mijenja. Shvatio sam ga ozbiljno.”

“Svjestan sam da moji protivnici nisu na razini na kojoj je Filip Hrgović. Pratio sam njegovu karijeru i svjestan sam da je talentiran, da udara jako i ima čvrstu bradu. Ali protiv koga god da se borim, pokušat ću mu razbiti slezenu i napasti mu tijelo”, poručio je De Mori.

Boksači su u petak odradili obavezno vaganje prije meča. De Mori je težak 109.7 kilograma, a Hrgović 111.5 kilograma. S vaganja je stigla i snimka poteza kojim je Australac mnoge nasmijao. Kako bi ispao jednako visok ili viši od Hrgovića, ispod svojih nogu stavio je jastuk. Hrgović nije bio impresioniran šalom.









Raspored borbi od 17 sati:

1. Frank Sanchez vs. Junior Fa

2. Filip Hrgović vs. Mark De Mori

3. Jai Opetaia vs. Ellis Zorro

4. Arslanbek Makhmudov vs. Agit Kabayel

5. Dmitrii Bivol vs. Lyndon Arthur

6. Daniel Dubios vs. Jarrell Miller

7. Deontay Wilder vs. Joseph Parker

8. Anthony Joshua vs. Otto Wallin