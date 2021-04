HRGOVIĆ PREPUN SAMOPUZDANJA: ‘Bit ću jedan od najboljih boksača ove generacije’

Autor: GIŠ

Iako još nije došlo do službene objave o sljedećoj borbi našeg najboljeg teškaša Filipa Hrgovića u koji bi se trebao boriti protiv Amerikanca Michaela Huntera, sada se samo čeka rasplet pregovora. Već smo pisali kako će prema IBF-ovoj odluci Hunter i Hrgović boksati za poziciju prvog izazivača.

Sama lokacija borbe još je nepoznata, ali se pretpostavlja kako će ista biti organizirana u Americi, a Hrgović je dao intervju za Boxeo de Colombia u kojem je progovorio o potencijalnoj borbi.

Hrgović je pričao o sebi i svojim planovima, te je najavio svoj pohod na sam vrh IBF-ove ljestvice i o mogućnosti napada na titulu.

Nije se borio ni s kim poput mene

Tako je Filip izrazio poštovanje prema Hunteru, ali i svoju veliku ambiciju u tom meču:









”Dobar je borac, spada u krug deset najboljih. Za mene će on biti dobar test i sigurno borba karijere. Na papiru je favorit, ali sam u ringu to ja jer sam bolji. On se nikad nije borio ni s kime poput mene. Ja dosad nisam bio u ringu protiv velikog imena, on će biti prvi i pokazat ću svijetu tko sam”, rekao je Hrgović pa nastavio:

“Očekujem tešku borbu, on je hrabar i dobro boksa, ali mislim da ću ga pobijediti i nakon toga stupiti na veliku pozornicu.”

Osjećam se spremno









”To je IBF-ova eliminacijska borba i pobjednik će ići na prvaka, a to je u ovome trenutku Anthony Joshua. Njega vjerojatno čeka borba protiv Tysona Furyja pa treba vidjeti tko će pobijediti. Ja se osjećam spremno za borbu protiv bilo koga na svijetu”, rekao je Hrga pa je onda obznanio svoj cilj:

”Mnogi zaljubljenici u boks još uvijek ne znaju za mene, ali svi će me znati nakon što pobijedim Huntera. Bit ću jedan od najboljih boksača ove generacije, imam potencijal za pobjedu protiv svih boraca koji su na sceni”, zaključio je Hrgović.