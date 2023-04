HRGOVIĆ POJAČAO EKIPU, SPREMA NOVI VELIKI NAPAD! Hrvat želi po titulu, veliki problem ga i dalje prati

Filip Hrgović je u svojoj profesionalnoj karijeri u boksačkim vodama već naviknut na zastoje zbog toga što ga protivnici izbjegavaju i zaobilaze, a kako bi se to ubuduće izbjeglo, poznati hrvatski teškaš ovog je tjedna pojačao svoju ekipu dovođenjem novog važnog člana.

Riječ je o menadžeru Keithu Connollyju koji je u boksačkim vodama na glasu je kao čovjek koji boksačima s kojima radi otvara napad na svjetsku titulu. Hrgović se nada upravo tome s obzirom na to da još čeka svoju priliku za borbu za svjetski naslov po IBF-u. Tu titulu drži Ukrajinac Oleksandr Usyk.

Hrvatski teškaš je Keitha Connollyja angažirao kao savjetnika, a u ekipi je kao važan član i odvjetnik Greg Smith s kojim Hrgović nastavlja suradnju.

Undefeated heavyweight Filip Hrgovic has retained high-powered attorney Greg Smith and has hired Keith Connolly as his advisor as he gears up for his mandatory shot at the IBF heavyweight title, a source told ESPN. The Olympic bronze medalist is the IBF’s No. 1 contender and is…

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) April 5, 2023