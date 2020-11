HRGOVIĆ NE BI ODBIO TU PRILIKU: ‘On je tupast, sirovina, pun je mržnje, frustracije i poremećaja!’

Filip Hrgović ostavio je za sobom pobjedu nad Amerikancem Rydellom Bookerom protiv kojeg je prošlog vikenda na američkoj Floridi došao do omjera 12-0 u profesionalnoj karijeri. Nakon toga, Hrgović se posvetio razmišljanju o svojim budućim izazovima u ringu, a jedna od tema je i Alen Babić, još jedan hrvatski teškaš s kojim se sve češće javno prepucava.

Hrgović se o svojim odnosima s Babićem izjasnio i dok je gostovanju u ‘podcastu’ Večernjeg lista, otkrivajući kako vidi problem koji tu postoji.

‘Događa se samo u njegovoj glavi, on ima sukob sam sa sobom, neka shizofrena cijepanja. Mislim da taj dečko nije psihički i duhovno stabilan. Prije nego će me on početi prozivati, ja nisam o njemu rekao niti jednu lošu riječ, no on je očito skužio da s prozivanjem mene dobiva medijski prostor. To je dečko koji nikad ništa u sportu nije važno napravio, a tek s 30 godina dobio je neku medijsku pažnju koja mu očito prija’, veli Hrgović o Babiću.

Babić želi da se njih dvojica sretnu u ringu, a Hrgović je opisao koliko je taj meč moguć.

‘Možda i jest, posebice ako za takvo što bude postojalo zanimanje domaće publike. Ako u sljedećih nekoliko mečeva ostane nepobijeđen, a meni se ukaže slobodan termin, možda se taj meč i dogodi’, veli hrvatski teškaš o mogućoj borbi protiv Babića.

‘Nećemo to isključiti kao mogućnost. No, kada mu poraste kvaliteta protivnika, njemu će se dogoditi poraz. Osim toga, ja sam jedan od najboljih teškaša na svijetu i mislim da su mu izgledi gotovo jednaki nuli’, dodao je Hrgović.

Hrvatski teškaš dodao je da u Babićevim javnim napadima ne vidi posebnu strategiju kojom bi ga izbacio iz takta u slučaju da se sretnu u ringu.

‘Što je najžalosnije – ne. Držim da on to ne radi radi neke strategije, kao što to čine vješti profesionalci, nego zato što je tupast, što je sirovina i što je sam po sebi pun mržnje, frustracije i poremećaja’, zaključio je Hrgović, koji je istaknuo i svoje mišljenje da je jedan od Babićevih problema i rad s Leonardom Pijetrajem, s kojim ne napreduje.

‘Kada gledam sada i ovo Babićevo ponašanje, cijelu tu Pijetrajevu priču, tu njegovu sektu, Bože hvala ti da sam se maknuo od toga’, rekao je Hrgović o Babićevom treneru.

Hrvatski teškaš dotaknuo se i odnosa boksa i mješovitih borilačkih vještina, ističući da cijeni karijeru Stipe Miočića u UFC-u, ali da su boks i UFC borbe dva različita svijeta što se tiče jačih i slabijih strana najboljih svjetskih boraca. Hrgović se nada da će jednog dana imati priliku za boksački sparing s Miočićem, što se jednom već moglo dogoditi, ali tada se nije ostvarilo.

Hrgović nije imao sparing u ringu ni s Mirkom Filipovićem, a ‘Cro Copa’ sada cijeni iako to nije uvijek bio slučaj.

‘Žao mi je što sam Mirka upoznao tek nedavno i što sam, na račun priča nekih s kojima je surađivao, o njemu imao loše mišljenje koje sam sada, upoznavši ga kao osobu, potpuno promijenio’, rekao je Hrgović o borilačkim temama za Večernji.