HRGOVIĆ BOKSA ZA TEŠKAŠKOG PRVAKA SVIJETA!: Kakva ‘bomba’, borit će se protiv jako poznatog imena bez poraza u karijeri

Ako je vjerovati Eddie Hearnu, poznatom promotoru, Filip Hrgović boksat će za prvaka teške kategorije po IBF-u.

“Dobio sam pisanu naredbu od IBF-a za prvaka Oleksandra Usika da se u sljedećoj borbi mora boriti protiv izazivača Filipa Hrgovića”, napisao je na Twitteru.

Hrvatski boksač je pobjedom protiv Kineza Zhilei Zhanga postao obavezni izazivač za pojas svjetskog prvaka prema IBF-u. Ukrajinski boksač je iste večeri u Saudijskoj Arabiji podijeljenom sudačkom odlukom pobijedio u revanšu protiv Anthonyja Joshue te zadržao titule.

Pisalo se je nakon te priredbe da bi Hrgović prije nego što napadne titulu mogao u ring protiv Anthonyja Joshue ne bude li on dogovorio meč protiv Tysona Furyja.

No na kraju se to nije dogodilo, njega čeka Usik i meč karijere. Hrvat? I dalje bez poraza čeka svoju priliku. Nakon što je u kolovozu u Džedi svladao Zhanga, Hrgovićev profesionalni omjer iznosi 12 pobjeda u isto toliko mečeva.

Njegov protivnik ima i impresivniju statistiku. U 20 borbi ne zna za poraz. Od čega 13 nokautima i sedam sudačkim odlukama.

Termin? Točan datum borbe i mjesto njenog održavanja tek treba dogovoriti.

“Ovo je bio pravi rat u ringu, ovo je za mog oca koji je umro prije par mjeseci, ovo je za tebe, Pero Hrgović, poseban čovjek! On i moja prelijepa žena, oni su mi dali energiju za ovo.”, govorio je Filip nakon pobjede u kolovozu.

Sad je na redu veliki, najveći ispit…

Just received written order from IBF for Champion @usykaa to face mandatory challenger @Filip_Hrgovic NEXT..let’s go! @SauerlandBros 🔥

— Eddie Hearn (@EddieHearn) November 12, 2022