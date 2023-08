Hrgović blizu borbe za svjetsku titulu: ‘Pa zaslužio sam tu priliku!’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Filip Hrgović dugo je čekao i konačno bi mogao, trebao, dobiti šansu boriti se za pojas.

Pobjedom nad Demseyjem McKeanom zadržao je status obveznog IBF-ovog izazivača za svjetski pojas, koji trenutačno drži Ukrajinac Oleksandr Usik. Usik će taj pojas, kao i sve ostale koje drži, braniti 26. kolovoza protiv Daniela Duboisa.

Pobjeđuje i čeka

“Učvrstio sam tu poziciju obveznog izazivača i po svemu sudeći, sljedeća borba trebala bi biti za svjetsku titulu. Nakon dugih 17 godina u boksu, jako sam blizu ostvarenju svog sna”, rekao je Hrgović gostujući na RTL televiziji.

Svjestan je da nema garancija.

“Istina, u boksu ništa nije sigurno, ali po svim pravilima, ja bih trebao biti sljedeći na redu. IBF je već poslao službeno pismo gdje je već naručena borba u kojoj bi se trebali obračunati pobjednik mog meča i pobjednik između Usika i Duboisa. To je već naručeno, ali u boksu ništa nije sigurno.

Stotine milijuna dolara diktiraju ritam borbi…

“U zraku je ta velika borba između Furyja i Usika koja donosi stotine milijuna. Bit će svega. Odradili smo borbu u ringu, a sada ćemo se boriti pravnim sredstvima izvan ringa da osiguramo tu priliku koju sam, vjerujem, zaslužio.”

“Ovisi kako će se razviti situacija. Ako borba za titulu bude sljedeća, sumnjam da će se to sve dogovoriti do kraja ove godine, možda početkom iduće godine. Ako to sve propadne, uz neku opciju da će se dogoditi meč za ujedinjenje titula (Fury vs. Usik), meni bi ponudili ‘step aside deal’, odnosno novac da pričekam svoju priliku. Onda bih se svakako htio boriti još jednom do kraja ove godine.”, zaključio je.

Strpljiv je i čeka svoju šansu, a ne bi ga trebala zaobići…