HOĆE LI U DINAMO 17-GODIŠNJI NAPADAČ KOJI JE ZALUDIO HRVATSKU? Tata zabranio jednu stvar: ‘Ma ovo neće nikako’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Uopće se ne opterećujemo, sezona još traje, Roko će igrati i dalje nogomet. Gdje, to ćemo vidjeti u datom trenutku”, kao i uvijek staložen je i smiren legendarni nogometaš Hrvatske, ali i Dinama, Intera i Milana, Dario Šimić. Čiji sin Roko igra fino za Lokomotivu i nije tajna da se za njega zanima dobar dio Europe.

Uostalom, svatko tko zna Darija, oca malog i sjajnog napadača Lokomotive Roka, zna da iz takve obitelji ne može doći loš nogometaš, kamoli neodgojan momak. A Roko je sjajan mladić, predan nogometu i sportskom životu, već toliko samostalan da može i sam odlučiti što će i kako dalje.

“On je zaista mlad i opterećivati ga što ga može čekati u karijeri pa da poleti visoko bilo bi bespredmetno. Ja sam prije za prirodni razvoj. Vidjeli smo koliko naših mladih igrača sagori kada ode prerano van. Dogodi mu se svašta, ili ne igra, ili se uplaši. Mislim da je i naše prvoligaško natjecanje odlično za stasavanje talentiranih mladića. Ja sam s razvojem Roka u Prvoj HNL baš zadovoljan”; veli nam Dario Šimić.

‘Rano je za inozemstvo, prerano!’

Spominje se da bi Roka želio Red Bull iz Salzburga koji je pravi magnet za mlade nogometaše koji u toj momčadi dobivaju priliku za razvoj. Talijani, gdje je Dario ostavio dubok trag, isto prate njegovog sina, a tu je uvijek i Dinamo u kojem se Dario i afirmirao…

“Još je sve rano”, odvraća nas Dario.

Razgovarali smo mi i s malim Rokom. On uopće nije opterećen veličinom oca, čvrsto je na zemlji, čekao je strpljivo svoj trenutak i ne razmišlja ni o čemu nego samo o sljedećoj utakmici…

“Ja kad sam na terenu zaboravim tko mi je i otac i majka. Zaboravim sve. Lopta, teren, prostor, samo o tome razmišljam, učen sam da sam potpuno usredotočen na utakmicu”, blistav je odgovor Roka koji se isto ne opterećuje gdje će nastaviti karijeru.

“Svoje maštarije imam, ali sad za njih nije vrijeme”, tvrdi.









Roko Šimić ima svesrdnu podršku oca, Darija, međutim…

Što je prirodna želja kod svakog roditelja u zdravoj obitelji? Jasno kao dan. Da napravi dijete samostalnim, sposobnim i zrelim za život. E, pa tako je i u obitelji Šimić.

‘Tata me ima pravo savjetovati’

Roko ne bježi od priče, potvrđuje naše pravilo…

“Otac me ima pravo savjetovati, ali on više voli razgovarati sa mnom o nogometu općenito, ne govori mi ništa drugo, kamoli da me maltretira, hahaha. Naravno da prati moje igre, hvali zalaganje, podrška mi je. Ali, osjećam da voli kada sam samostalan. Pa me i pušta, što ja volim”.









Otac Dario sjeća se i kako je njega otac savjetovao, pazio na njegov razvojni put. Priča…

“Danas ja s Rokom prolazim ono što sam ja prolazio na početku. Sada razumijem i svog oca, iako je on to gledao možda iz drugog kuta jer nije bio profesionalni nogometaš. Za njega je to sve bilo novo, a za mene je to ipak puno lakše. Ja sam sve to prošao i mogu mu pomoći sa savjetima; kako da se ponaša, kakve će emocije proživjeti, gdje su problemi, gdje su izazovi, gdje treba stati, kako treba trenirati da bi eventualno povećao svoje šanse da bude vrhunski nogometaš. I svejedno je gdje igraš, uvijek moraš davati sve od sebe, to želim da nauči. Onda će sve ići svojim tijekom. U suvremenom vrhunskom nogometu nema protekcije, ima do jedne granice, ali kada dođeš gdje igraju dobri onda ništa ne pomaže. Jednostavno, moraš biti dobar. E, to želim od Roka, gdjegod nastavio karijeru ili zasad ostao ovdje”!