HOĆE LI SE ODIGRATI POLUFINALE LP IZMEĐU REALA I CHELSEAJA? ‘Svi će morati snositi posljedice za svoje postupke’

Autor: F.F

Predsjednik UEFA-e, Aleksandat Čeferin pričao je o sankcijama koje čekaju klubove iz Superlige. Otkrio je da su šanse da se Real izbaci iz ovosezonske Lige prvaka vrlo male.

Real Madrid i njegov predsjednik Perez jedni su od začetnika ideje Superlige te pokretači tog natjecanja. Mnogi su mislili kako će Real zbog toga imati problema, dok je Perez tvrdio drugačije:

“Real i ostali klubovi iz Superlige neće biti izbačeni iz ovosezonske Lige prvaka. Baš bih volio vidjeti kako to misle napraviti. To se neće dogoditi jer nas zakon štiti. Jednostavno, to je nemoguće”, govorio je Perez.

Teško ćemo završiti sezonu bez Real Madrida

Čeferin je komentirao moguće izbacivanje Reala iz Lige prvaka:

"Vrata UEFA-e ostaju otvorena svima, ali će morati snositi posljedice za svoje postupke", pa nastavio:









“Sezona je već počela i teško da ćemo je završiti bez Reala. Vlasnici TV prava tražili bi odštetu ako se ne odigra polufinale. Međutim, u budućnosti će stvari biti malo drugačije”, zaključio je Čeferin te dao do znanja da bi kazne na adresu Superligaša mogle stići već sljedeće sezone.