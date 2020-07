Hoće li mu to doista napraviti? Brozović pred odlaskom iz Intera! Traži se mjesto za novu zvijezdu

Autor: N.M./Dnevno

Marcelo Brozović na odlasku iz Intera?! Ta je vijest osvanula jutros u talijanskim medijima. Što se promjenilo pa da se našeg Broza gura iz Intera iako je do jučer slovio za najbolju kariku milanskih crno-plavih.

Iako sezona još nije gotova a Inter, iako ne prevelike ima i dalje šanse za naslov prvaka, kuju se planovi za sljedeću sezonu. Trener Conte u svojim razmišljanjima oko igračkog kadra s kojima ide prema direktoru Giuseppeu Marottiju dolazi s idejom oko dovođenja zvijezde Chelsea i jednog od najboljih zadnjih veznih N’Goloa Kantea. No iz Londona nema ni primisli prodati svog stožernog igrača.

No moguće da se raspoloženje po tom pitanju promjenilo. TuttoMercatoWeb tvrdi da je Frank Lampard sad spreman pustiti Kantea da ode pa se očekuje da će Inter uskoro krenuti u akciju na radost Antonija Contea.

Portal također navodi činjenicu koja se tiće našeg Brozovića, a ta je da Inter spremati Marcela Brozovića kako bi napravio mjesta za Kantea.

Brozović je cijele sezone bio jedan od najboljih i najpouzdanijih igrača Intera, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 48 milijuna eura. 38 nastupa, tri pogotka i tri asistencije statistika je Marcela Brozovića u dresu Intera u ovoj sezoni. No koliko je dobar na terenu toliko je pomalo problematičan van njega. Prije 10-ak dana kad mu je policija oduzela vozačku dozvolu nakon što je prošao kroz crveno svjetlo s razinom alkohola u krvi višom od dopuštene. Klub ga je za to kaznio sa 100.000 eura. Transfermarkt pak Kanteovu vrijednost procjenjuje na 80 milijuna eura i on slovi za najboljeg zadnjeg veznog današnjice i za njega su interes pokazali veliki klubovi.

Talijanski mediji proteklih su dana pisali o tome kako Brozović više nije nezamjenjiv u Interovoj momčadi te da bi Conte radije prodao njega ili Škriniara umjesto Lautara Martineza kako bi se omogućila sredstva za nova pojačanja. Za Brozovića je navodno zainteresirano više europskih velikana, a najviše ga se povezuje s novim prvakom Engleske Liverpoolom.