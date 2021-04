HOĆE LI HAJDUK POPUSTITI? Pljušte ponude za mladog reprezentativca, jedna jaka je već odbijena!

Prodaje igrača važni su dio prihoda hrvatskih klubova. U toj priči je i Hajduk, a iz tog aspekta, stižu zanimljive novosti u kojima je u prvom planu Mario Vušković, mladi hrvatski reprezentativac u dresu splitskih Bijelih.

Kako je na Twitteru objavio Nicolo Schira, talijanski novinar čija je specijalnost praćenje transfera, za 19-godišnjeg Vuškovića je stigla ponuda koju je poslao Celtic. Po Schirinim informacijama, klub iz Glasgowa pripremio je pet milijuna eura za transfer, a novinar dodaje da je Hajduk odbio tu ponudu.

No, interesa ima još.

Schira je objavio da su za 19-godišnjeg obrambenog igrača Hajduka i U21 hrvatske reprezentacije zainteresirani i u Italiji. Zanima se Torino, a raspitivao se i Napoli.

Vuškovićeva tržišna vrijednost kako je vidi poznata stranica Transfermarkt iznosi tri milijuna eura, no s obzirom na to da je taj podatak bio posljednji put ažuriran u prosincu, nije neobično da Hajduk želi postići veću cijenu.

Vuškovićev ugovor s Hajdukom traje još više od tri godine, do ljeta 2024., što otvara vrata da Hajduk na njemu zaradi dobro.

Budu li nove ponude stizale, vjerojatno će biti i poneke zbog koje na Poljudu neće biti toliko čvrsti. Klupsku blagajnu ipak će trebati nekako popuniti.

#HajdukSplit have rejected an official bid of €5M from #Celtic for the croatian centre back Mario #Vuskovic (born in 2001). #Torino are also interested in him and #Napoli have asked info last January. #transfers









— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 23, 2021