HNS ŽESTOKO REAGIRAO ZBOG ‘VELIKE MAĐARSKE’! ‘Oštro se protivimo korištenju bilo kakvih zastava’

Ponovno imamo dobru staru simbiozu sporta i politike. UEFA je dala zeleno svjetlo za korištenje mađarske zastave na kojoj je ta zemlja prikazana s granicama koje sežu i do hrvatskog područja.

Povodom toga priopćenje za medije objavio je HNS: “Hrvatski nogometni savez komunicirao je na ovu temu s krovnom europskom nogometnom organizacijom Uefom, koja je HNS-u potvrdila kako nije dala odobrenje za korištenje takvih zastava te je, štoviše, upozorila Mađarski nogometni savez da bi korištenje takvih zastava i transparenata moglo biti predmet disciplinskog postupka.”

Zatim su nastavili: “Sa svoje strane, Hrvatski nogometni savez oštro bi se protivio dopuštanju korištenja bilo kakvih zastava ili transparenata koji bi mogli imati geografske pretenzije na teritorij Republike Hrvatske te će nastaviti pozorno pratiti situaciju i službeno reagirati u slučaju potrebe.”

“HNS duboko vjeruje da će Uefa nastaviti dosljedno provoditi stav o nedopuštanju korištenja nogometnih utakmica u političke svrhe” zaključili su iz našeg saveza.

🇭🇺🇪🇺

UEFA has decided that it is not an extremist symbol and will overrule the decision of the MLSZ,

which banned the use of Greater Hungary symbols during matches.

Thanks, but it was the minimum.

PS: If they had banned it, we would still have used https://t.co/ZeXp3kl8Tf pic.twitter.com/6akSD84wFO









— HUN🇭🇺 (@NyiroTheHUN) March 21, 2023