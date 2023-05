HNS PUNI BLAGAJNU KAZNAMA: Čak pet klubova dobilo kaznu ovo kolo, evo tko je najviše nastradao

Autor: Ivan Lukač

HNL-ov disciplinski sudac Alan Klakočer imao je ovaj tjedan pune ruke posla s kaznama i brojanjem baklji, dimnih bombi i zapaljenih stolica. Čak pet klubova je dobilo kaznu.

Dakle, po džepu je dobilo pola lige, odnosno, to su iskusili Osijek, Dinamo, Hajduk, Lokomotiva i Istra. Naravno, kao i uvijek, sporna je bila pirotehnika, ali i druge stvari. Primjerice, Kohorta je, između ostalog, upućivala diskriminatorne povike sucu.

“NK Osijek kažnjen je jedinstvenom kaznom od 7.300 eura zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a, 5.000 eura) domaćih i gostujućih navijača i diskriminirajućeg ponašanja (čl. 88. DP HNS-a, 2.700 eura) domaćih navijača tijekom utakmice Osijek – Dinamo” stoji u priopćenju.





Lokomotiva kažnjena

Kaznu je dobila i Lokomotiva. Nisu krivi njihovi “balkon boysi” nego Torcida, a kaznu je dobila i Istra zbog Demona i paljenja stolica na derbiju Učke.

“NK Lokomotiva kažnjen je sa 670 eura zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Lokomotiva – Hajduk”, navodi se u priopćenju, pa slijedi: “NK Istra 1961 kažnjen je s 2.000 eura zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Rijeka – Istra 1961. Gostujuća navijačka skupina Demoni, smještena na dijelu južne tribine (oko 198 pripadnika), zapalila je šest sjedalica koje su gorjele do 65. minute i ugašene od strane vatrogasne postrojbe. Po završetku utakmice i odlasku gostujućih navijača na južnoj tribini utvrđeno je oštećenje oko sedamdeset sjedalica.”

“GNK Dinamo kažnjen je sa 7.400 eura zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Osijek – Dinamo”, stoji u nastavku. “Pripadnici gostujuće navijačka skupine “BBB”, smještene na sjevernoj tribini (703 pripadnika), od 71. do 73. minute zapalili su osam baklji, od kojih je jedna bačena na prostor ispred iste tribine te zapalili neutvrđenu smjesu koja radi crno-bijeli dim, zbog čega se nije mogao utvrditi točan broj zapaljenih baklji, dok su u razdoblju od 82. do 85. minute zapalili oko četrdeset baklji, od koji je trideset i tri bačeno na prostor ispred iste tribine te tri u teren za igru, a kojom prilikom igra nije prekidana. Također, od 85. do 89. minute na istoj tribini je došlo do zapaljenja nekoliko sjedalica koje su ugašene od strane vatrogasne postrojbe.” zaključili su s BBB.