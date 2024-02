HNS će podržati čovjeka zbog kojeg je Boban napustio UEFA-u, jasno je i zašto

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Nedavni odlazak Zvonimira Bobana s funkcije UEFA-inog direktora nogometa glasno je odjeknuo, a bivši kapetan Vatrenih svoj potez je objasnio dubokim neslaganjem s intencijom predsjednika Aleksandra Čeferina da promijeni UEFA-in Statut koji bi mu omogućio novi, četvrti po redu mandat.

Boban je prilikom odlaska naglasio kako je ograničenje vladavine jednog čovjeka na tri mandata bio jedan od ključnih Čeferinovih projekata tijekom godina. Glavne dvije točke paketa reformi koje je predložio Čeferin bile su da se ni predsjednik ni članovi Izvršnog Odbora ne mogu kandidirati više od tri puta, te je uveden starosni limit od 70 godina za sve članove Izvršnog odbora.

A kako dišu u Hrvatskom nogometnom savezu nakon razilaska Bobana i Čeferina? HNS se mora izjasniti hoće li ili neće podržati aktualnog predsjednika u novom mandatu, a Sportske novosti navode kako će se opet prikloniti Slovencu. “Predsjednik Marijan Kustić i kolege izvrsno surađuju s UEFA-om, čiji novac treba financirati kamp u Velikoj Gorici i još niz projekata”, pišu SN.

HNS neće protiv Čeferina

Sjednica Izvršnog odbora HNS-a bit će održana danas s početkom u podne, a na njoj bi se između ostaloga trebao zauzeti službeni stav kako glasovati na Kongresu UEFA-e. Teme bi trebale biti i ulaznice za Euro, pripreme turnira A reprezentacije u UAF, kao i ligaška domaća natjecanja.

Kustić i Boban imaju dobar međusobni odnos, ali bez obzira na to on i njegovi ministri trebali bi podržati Čeferina.Aktualni mandat Čeferinu traje do 2027. godine, a novim bi si otvorio priliku da bude uzabran do 2031. godine, pa HNS-u definitivno nije u interesu ići protiv njega i velike većine i bilo bi veliko iznenađenje da se to dogodi.

A što se promjene Statuta tiče, pravilo da predsjednik UEFA-e može biti izabran tri puta i obnašati tri mandata će ostati na snazi, ali sve se odnosi na mandate stečene nakon 1. srpnja 2017. godine. Dakle, prvi mandat Čeferina koji je dobiven 2016. godine neće se računati.