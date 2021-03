HEZONJA RAZGOVARAO SA ZGODNOM VODITELJICOM: ‘Doček navijača mi je motiv za dobre igre’

Autor: F.F

Mario Hezonja gostovao je u emisiji Game Time te je u razgovoru s lijepom voditeljicom otkrio kako se prilagođava na europsku košarku. Hezonja se ove godine vratio u Europu i za sada mu ide dosta dobro.

U NBA je došao 2015. godine kao visoki peti odabir na draftu. Nije opravdao svoja očekivanja, a voditeljica ga je upitala što se promijenilo u tih šest godina te koja je razlika između NBA i Europe:

“Rekao bih da je razlika sve manja. U NBA ligi ima više talenta, ali Europa se brzo približava.”

Hezonja kaže kako bi u Europu volio dovesti Damiana Lillarda te pohvalio svoje trenere u Panathinaikosu:

“Ne želim uvrijediti američke trenere, ali Oded Kattash je najbolji s kojim sam radio. On poznaje moju situaciju, ne gnjavi me s nepotrebnim stvarima, nego mi direktno kaže što trebam raditi. Pomaže mi da se što prije adaptiram.”









‘Mogu biti lider Paoa’

U NBA ligi je igrao gotovo sve pozicije, od razigravača, šutera, krila i centra:

“Otkrio sam da znam dodavati i koristiti ulaske pod koš kad me Frank Vogel stavio na playmakera. U Portlandu sam znao igrati i na petici, sa 110 kilograma sam bio jedan od težih. Pokušavao sam zadržati hladnu glavu, ali još ne znam koja je moja najbolja pozicija. Kažem, otkrio sam puno novih stvari o sebi, kojih nisam bio svjestan”, rekao je Hezonja pa se nadovezao:









“Zato ne sumnjam, apsolutno mogu biti lider ove momčadi u pohodu na trofeje u Grčkoj. Za Euroligu je kasno, ali trebali bismo pobijediti Crvenu zvezdu u petak. Bez obzira na naš omjer moramo igrati jako do kraja, pokazati ponos i karakter, što od nas očekuju naši navijači.”

A onda je pohvalio navijače grčkog velikana i rekao kako su mu oni dodatan motiv:

“Nisam očekivao onakav doček navijača kad sam sletio u Atenu. To mi je motiv više da im uzvratim s dobrim igrama i pobjedama. Znam da se to ne događa svima, za mene je to kao blagoslov, vrlo posebno”, zaključio je Hezonja.