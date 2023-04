HEROJI SPASILI ŽIVOT POSLIJE WRC CROATIA! Pravodobnom intervencijom vatrogasaca ostao na životu

Ovogodišnji WRC Croatia prepun je šokantnih događaja, prvo je na treningu tragično preminuo Irski rally vozač Breen, u subotu je, kako smo pisali, Thierry Neuville izletio sa staze, a pravu dramu doživjeli su i vatrogasci DVD Strmca.

Naime, DVD Strmec osiguravao je WRC Croatia, u slučaju da dođe do neke nezgode, a pri povratku s osiguranja naišli su na čovjeka koji je doživio srčani udar, prenosi sjever.hr.

Kako su vatrogasci iz Dragovoljnog vatrogasnog društva Strmec srećom opremljeni s tri AVD uređaja, pravodobnom intervencijom uspjeli su reanimirati čovjeka, kojeg je ubrzo preuzela Hitna medicinska pomoć te su povratno javili kako je osoba preživjela.

Maximum attack: flat out and on the limit at Rally Croatia! 👏#WRC #redbull #RallyCroatia pic.twitter.com/AJUfruHKlm

— Red Bull Motorsports (@redbullmotors) April 21, 2023