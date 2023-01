HEROJ DINAMA NA METI NAVIJAČA! ‘Kad Oršić trči izgleda poput ponija, tako da ga je zanimljivo gledati’

Mislav Oršić nije započeo svoju avanturu u Premiershipu onako kako se nadao, a nakon utakmice protiv Blackpoola u FA Kupu, koju je njegov Southampton dobio 2:1, našao se na meti navijača.

Mislav je započeo utakmicu u prvih 11, ali nakon 62. minute provedene na terenu zamijenjen je s Theom Walcottom, a Oršićev doprinos plasmanu ‘svetaca’ u daljnju fazu natjecanja u FA Kupu navijači nisu pozitivno ocijenili.

Tako je igru vatrenog komentirao i Jacob Tanswell, novinar The Athletica, koji je zaključio kako su igrači Blackpoola lagano pročitali Oršićev stil igre.

Orsic has been too predictable wanting to cut in on his stronger foot. Has been read well by Blackpool's defence so far.

Lyanco is slipping, sliding, shouting and rucking with anyone that fancies it. No changes from half-time, but the 8s are playing closer to Mara.#SaintsFC

— Jacob Tanswell (@J_Tanswell) January 28, 2023