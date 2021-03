HARRY REDKNAPP O KVALIFIKACIJAMA ZA SP: ‘Ovaj reprezentativni nogomet me uvijek ubije’

Autor: GIŠ

Harry Redknapp bio je gost u studiju BT Sportsa tijekom utakmice između Engleske i San Marina koju je Gordi Albion dobio s lakih 5:0, a bivši trener nije nimalo zadovoljan kvalitetom utakmica između reprezentacija, koje po njegovom mišljenju u potpunosti uopće nisu gledljive.

Gubljenje interesa

“Nije ovo nikakva pobjeda. Kvalificiramo se, pobijedimo sve ove utakmice, imamo 10/10 prije turnira, a sve je to uzaludno. Izgubio sam interes, sjedim kod kuće i uopće ne gledam utakmicu”, rekao je Redknapp pa nastavio:

“Čujem komentatora kako kaže da broj 18 iz Malte radi kao blagajnik preko tjedna i razmišljam koji je smisao toga i zašto bih to gledao. Ne mogu dočekati da se vrati Premiership. Jedva čekam utakmicu između Crystal Palacea i West Hama, to je pravi nogomet. Ovaj reprezentativni me uvijek ubije”, zaključio je Redknapp.

Dijele mišljenje









Izgleda kako Lineker nije sam što se tiče mišljenja o slabijim reprezentacijama koje se natječu u kvalifikacijama, te će njegova ideja o kvalifikacijama prije kvalifikacija sigurno naići na plodno tlo kod Redknappa.

“Ovo je toliko lako igrati Engleskoj da je zapravo besmisleno. Jasno je da najlošije rangirane reprezentacije trebaju igrati kvalifikacije za kvalifikacije, kako bi samo neka od njih izborila pravo nastupa u glavnim kvalifikacijama zato što su skupine, a samim tim i kvalifikacije s ovako lošim reprezentacijama, postale besmislene”, objasnio je ranije danas Lineker svoju ideju.