HAMŠIK PRIJETI SVJETSKIM DOPRVACIMA: ‘Spremni smo pokvariti njihov plan’

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Slovacima motiva ne manjka. Drugoplasirani su u svojoj skupini, igraju utakmicu na domaćem terenu protiv viceprvaka svijeta, no viceprvaci su okrnjeni. Hrvatska dolazi bez igrača Chelsea, Matea Kovačića, te bez jednog od najboljih veznih igrača svijeta – Ivana Rakitića, koji je opravdano otkazao nastup. Na golu nema Subašića, Mandžo se pozdravio s reprezentacijom poslije Rusije, nedostaju Kramarić, Vrsaljko… Jesu li to viceprvaci svijeta? Vidjet ćemo.

Slovaci primaju manje od gola po susretu a na svom su terenu pobijedili prvoplasiranu Mađarsku 2-0. Jedini je to poraz Mađarske u kvalifikacijama, nakon kojeg su nanizali tri pobjede i zasjeli na čelo tablice. U tom nizu je pala i Hrvatska a skupina je “nanjušila krv” – zvijer je ranjena. Slovacima je računica jednostavna; Hrvatska osim što igra u promijenjenom sastavu u odnosu na Mundial, ima problema sa igrom u gostima. Hrvatska je izgubila od Mađarske, Slovačka ju je pobijedila. Argument je možda labav, no kada se nabrijavate gledate stvari iz perspektive koje vam odgovaraju. Stvarate scenarije koje želite pretvoriti u stvarnost. I to je legalno.

Najbolji strijelac Napolija u povijesti, Slovak Marek Hamšik, vidi priliku u nadolazećoj utakmici: “Oni su svjetski doprvaci s brojnim zvijezdama u momčadi. Hrvatska dolazi u Slovačku po tri boda. Nakon što su posrnuli u Mađarskoj ne mogu si dopustiti novi poraz. Međutim, mi smo spremni pokvariti njihov plan. Nadam se kako ćemo osvojiti tri boda. Bilo bi nevjerojatno pobijediti svjetske doprvake.”

Hamšik se nalazi u naj momčadi 4. kola kvalifikacija za Euro 2020. Postigao je dva zgoditka a najvatrniji je bio po lijevoj strani protivničkog dijela terena, odnosno tamo gdje je Hrvatska deficitarna već godinama. Vertikalno se vraćao u pomoć obrani, sudjelovao je u kreiranju igre na sredini terena, prijetio naprijed.

Team of the Week provided by Sofascore LiveScore

