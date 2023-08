Hajduku prijeti velika kazna! Nisu se mogli suzdržati i sad je panika na Poljudu

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Hajduk može biti dvostruko nezadovoljan. Bijeli su bili bolji, konkretniji, više su puta zatresli okvir gola, ali lopta nije htjela u mrežu. Nakon 0:0 na Poljudu protiv PAOK-a sad se čeka uzvrat u Solunu…

Krcati, prekrasni Poljud, u jednom je trenutku poslao snažnu poruku svojim nogometašima:

“Hoćemo pobjedu!”





Nisu se suzdržali

Bilo je to skandiranje kad je utakmica već bila gotova, uoči odlaska u svlačionicu. Jasno je što Torcida želi u Turskoj, međutim jasno je isto tako da Hajduk tamo neće biti favorit.

Lijepa je atmosfera na Poljudu ove sezone, nevjerojatan je podatak da je Hajduk do nedjeljne utakmice protiv Slaven Belupa već prodao 28.000 ulaznica, sve to govori o jedinstvenom navijačkom vjetru u leđa kakav gotovo pa nitko nema u HNL-u. No isti ti navijači napravili su i jednu značajnu grešku…

Upravo je Hajduk danima upozoravao svoje navijače, slao posebna priopćenja, ali neki se nisu mogli suzdržati. Naime, Bijeli su na neki način pod prismotrom UEFA-e, kao na “uvjetnoj kazni”, pa je delegat itekako pazio na rasističke povike, korištenje pirotehnike, pa čak i na prohodnost sigurnosnih prolaza na tribinama.

Upravo u završnici susreta neki su “pokleknuli”. Krenula je bakljada na sjeveru, bilo ih je i na istoku, a nešto ranije viđene su i pojedinačno upaljene baklje.

Sve to samo znači da se Hajduku smiješi velika kazna UEFA-e, vjerojatno će biti velika novčana kazna, a tko zna, možda “opale” Hajduk, u svjetlu izgreda Boysa u Ateni, i nekom žestokom kaznom, primjerice igranjem pred praznim tribinama u sljedećem susretu.

Utakmica je na kraju završila mirno i bez izgreda, a privedene su 24 osobe. Kod 20 njih razlog je bila alkoholiziranost, a neki su posjedovali narkotike, kako je izvijestio MUP.









“Šteta što nacionalnog koeficijenta moramo u ranoj fazi igrati ovakve utakmice. Da Hajduk igra grupnu fazu, ne bi se osramtio”, reći će Ivan Leko nakon sudara s Grcima.









Dobio je pitanje je li ga strah putovati u Grčku…

“Ne mogu pričati o tome. Da se bavim policijom i politikom bio bih smiješan”

Čeka se uzvrat u Grčkoj, ali i novo UEFA-ino “pismo”, na Poljudu je panika, jer ne znaju što očekivati. U najmanju ruku očekuje se golema financijska kazna, a prijeti i ona spomenuta drastičnija…