HAJDUKU PLJUSKA U SPLITU: Osijek prošao kroz Poljud kao da suparnika nije ni bilo

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nogometaši Osijeka ostali su u utrci za naslov prvaka. Iako konačnih 1-0 u Splitu protiv Hajduka ne sugerira neku lakoću pobjede momčad trenera Nenada Bjelica odigrala je utakmicu protiv splitske momčadi na vrhunski način. U mnogim trenucima Hajduka kao da nije bilo na terenu. Pogodak odluke djelo je Miereza prekdraj prvog dijela,a Osijek je usput promašio još niz dobrih prigoda… Zapravo, Hajduk je još dobro prošao!

Ma, Hajduk je posve podbacio. Inferioran, bezidejan, trom i neraspoložen. Gotovo da nije ni zapucao prema Osijekovim vratima. Razočaravajuća partija biti će temelj brojnih kritika na račun talijanskog trenera Tramezzanija. U 90 minuta Hajduk nije imao niti jedan udarac u okvir. Zapanjujuće.

Štoviše, Hajduk se protiv Osijeka iznenađujuće postavio, u pretjerano zatvorenoj formaciji. A Osijek nije momčad koja se došla u Split braniti, razigrana i lepršava krenula je prema naprijed i nije se smirila dok nije postigla vodeći zgoditak. Kada je to učinila preuzela je maksimalnu konotrlu nad utakmicom. Pritom Hajduk nije ni došao u poziciju za izjednačenje. Bila je to uistinu maestralna partija Bjeličine postave. Sad, je li mu posao olakšao očajan Hajduk ili je to bila sjajna slika Osijeka nije ni bitno. Bila je to jednosmjerna utakmica.

Ovakav Osijek može biti i te kakav konkurent umornom od Europske lige Dinamu u borbi za naslov prvaka. Dočim ovakav Hajduk nema niti najmanju šansu izboriti plasman u Europu.