HAJDUKU OVO ZNAČI ENORMNO MNOGO: Kad imaš ovakve momke moraš izaći iz krize, a jedno ime valja istaknuti – Boro Primorac

Autor: Andrija Kačić Karlin

Boro Primorac! Ta Hajdukova igračka legenda koja je preuzela Hajdukovu nogometnu akademiju sigurno jest uz trenera Marijana Budimira najzaslužniji za ovaj veliki, povijesni, pa čak i veličanstveni uspjeh juniorske momčadi Hajduka. Koja se plasirala u polufinale Lige prvake mladih. I to nakon što je na gostujućem terenu nadigrala i nakon dugotrajne serije jedanaesterca nadmašila favorizirnu dortmundsku Borussiju.

Primorac je ove momke i selekcionirao i učio i hrabrio, a trener Budimir ih je vodio smjelo i strategijski poučno. I slika ove današnje Hajdukove juniorske momčadi zaista je briljantna.

Vidjelo se to na ovoj utakmici u Dortmundu. U kojoj je Hajduk bio apsolutno bolji, uporniji i razigraniji. Borussija jedva da je zapucala prema Hajdukovom golu, dočim je Hajduk stvorio barem desetak zanimljivih situacija pred suparničkim vratima, od kojih su barem polovica bile izrazite šanse. Nedostajalo je usredotočenosti i sreće, ali kada je Antunović zabio gol za vodstvo u u 72. minuti počeli smo vjerovati da je čudo moguće.





Nažalost, neopreznost samo tri minute kasnije koštala je jako skupo. Dosuđen je jedanaesterac za Borussiju, možda i malo prestrogo, ali sve ovisi o kriteriju. I tako je upropašteno vodstvo. I tek onda nas je primio strah. Jer, Hajduk je pobjedu zaista zaslužio u regularnom vremenu. Fakat je bio kud i kamo bolji od Borussije.

Svi to znaju, serija jedanaesteraca nije samo lutrija, nego je i pokazatelj psihološkog stanja i cijele momčadi i svakog igrača ponaosob. I od devet Hajdukovih igrača koji su izvodili jedanaesterce – svi su odreda bili precizni. Upravo nevjerojatno i zapanjujuće.

Biti među četiri najbolja kluba u Europi ipak za Hajduk, koji proživljava krizu s prvom momčadi, znači enormno mnogo. Dokaz je to da se u mlađim kategorijama radi dobro i da se budućnost, svijetlija, ovoga kluba nazire. Naravno, valja zadržati ove mlade dragulje, ne dopustiti im da prerano odu put put inozemnih klubova.

I to je najteži dio posla. No, to već u Hajduku znaju. Ali, nisu znali da imaju ovako dobru generaciju mladih igrača. K tome, u ovoj pobjedi u Dortmundu nisu sudjelovali juniori koji su se već ustalili u prvoj momčadi kluba, poput Pusktasa i Vuškovića. Kakva je to ekspanzija i eksplozija Hajdukovih talenata.