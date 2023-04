HAJDUKU NA PUTU TOJI MAŠINERIJA OD 200 MILIJUNA EURA! Opasan protivnik, a ovo je podatak koji dovoljno govori o snazi

Autor: Ivan Lukač

Danas od 18 sati juniori Hajduka igraju najvažniju utakmicu u klupskoj povijesti te kategorije. Nema dileme da je ovo vrlo lako moguće možda i najveća utakmica Hajduka u Europi zadnjih godina bar što se tiče euforije.

Švicarski Zurich pun je navijača Hajduka koji sanjaju tu europsku titulu, a na to imaju puno pravo. Drugačija je ovo ekipa. Grčevita, bahata, puna samopouzdanja te takvi idu na AZ Alkmaar: “Takvi smo cijeli naš europski put, možemo igrati sa svima, ne bojimo se. Znamo koliko vrijedimo, moramo se staviti u službu momčadi i onda će oni izbaciti pojedinca”, kaže Budimir.

Po samom imenu najmanje atraktivan protivnik, ali ovu nizozemsku “mašinu” mnogi su od samog početka Lige prvaka proglasili najvećim favoritima. Njihov put ove sezone vodio ih je preko Shamrocka, Zvezde, Frankfurta, Barcelonu, Real te nakon penala i Sporting.





Uspješna ekipa

AZ je klub koji je godinama postao poznat po svojim izlaznim transferima, a najveći od dogodio se 2019. kada su za 19 milijuna eura prodali Jakanbakhsa u Brighton. Ovog ljeta rivalu Ajaxu su prodali svog beka Wijndala za 12 milijuna eura. Klub koji zna stvoriti igrače, a prvo ime ove ekipe Wouter Goes, stopet i lider momčadi najavio je finale:

“Hajduk je fizički vrlo jak i njihove jake strane su udarci iz daljine i protunapadi. Gledat ćemo da dobijemo prednost u igri, a to je nešto u čemu smo dobri. Bit će više pritiska, naravno, ali bit će to i potpuno druga utakmica od polufinala. Sporting je, na primjer, pritisnuo jako visoko, a mislim da će Hajduk igrati dublje. Pokušat će iskoristiti naše pogreške, tako da ćemo morati biti više usredotočeni kada imamo loptu i pokušati zadržati posjed. Mislim da će to biti prava borba.”

Podsjetimo, Hajduk je na putu do finala slavio protiv Gabalu, Apoloniu, Sahtar, Manchester City, Dortmund, Milan, a na ovu listu nadaju se od danas upisati i AZ.