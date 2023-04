HAJDUKU JE FALIO ČOVJEK ODLUKE! ‘Svi sad tog klinca ističu i njegovu grešku, ali ova generacija može drmati Hrvatskom!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nekadašnji sjajan nogometaš i trener, a bio je čudesno polivalentan nogometaš, te naš komentator Zoran Vulić ovih je dana sudeći o mladoj Hajdukovoj juniorskoj postavi silno želio biti uvijek na zemlji. I nakon pobjede protiv Milana i nakon finalnog 0:5 poraza protiv nizozemskog AZ Aalkmara.

“Oni su, po mom sudu, pobjednici bili već kada su počeli nizati dobre nastupe u toj mladoj Ligi prvaka. Jer, pokazivali su da su budućnost kluba. Naša situacija u Hrvatskoj jest takva da su i klubovi i liga – razvojni. Prvo se stvaraju igrači za vlastiti klub, a potom za Europu. I kada se ovako nešto dogodi s plasmanom na turnir završne četvorice onda se može reći – u klubu se dobro radi na razvoju vlastitih igrača”.

Je li Hajduk previše čekao?

”Nizozemska momčad je jednostavno bolja, uigranija, a i godinu dana je starija, ne zaboravite to. U tim godinama nekoliko mjeseci ili čak godinica razlike je velika diferencijacija. AZ Aalkmar već iz te juniorske momčadi ima igrače u seniorskoj. Ima i Hajduk, ali nizozemsko natjecanje je zacijelo jače od našeg. Sad, je li Hajduk isuviše čekao kako neki pričaju? Uvijek igraš koliko ti suparnik dozvoli. AZ Aalkmar nije dopuštao puno.”, kaže i dodaje:

“Uzeo je loptu i diktirao ritam. U prvome dijelu pokazao je svu raskoš talenta i uigranosti. O greški Vuškovića je bespredmetno pričati, gol je uvijek plod nečije greške. Morate isto znati da je on u toj grupi najmlađi, on još za juniorsku momčad u Ligi prvaka može igrati četiri ciklusa, zamislite vi to. Samo, da je vrijeme njegove greške, kada je skrivio jedanaesterac bilo pogubno za moral – jest”, veli nam Zoran Vulić.

I nastavlja:

”Zadnje sekunde prvog poluvremena kod 0:0. To je šteta”.

Nakon kratkog predaha i razmišljanja naš sugovornik će:

“Oni, Nizozemci, imaju igrače jedan na jedan. Mi to možda nemamo, Hajduk je kroz Ligu prvaka bio dobar kao grupa. Vidjeli ste Addaija i Pocua, kakvi dribleri. Uostalom, oni su i odlučili utakmicu. Eto, to je možda Hajduku falilo, neki čovjek odluke”.









Slijedi njegov zaključak:

“Gledam sve u cjelini, ne samo finalnu utakmicu kao događaj. Ovi su Budimirovi momci u svim utakmicama dosad pokazali upornost i kolektivizam. To su Nizozemci proučili i nametnuli svoju igru. I dosad su naši sve utakmice igrali bez grešaka, finale je to, trema, toliko navijača, očekivanja, nadanja, a protiv vas iznimno jak suparnik. Ovo jesu igrači za Hajduka, ali za prave igrače u seniorima još treba jesti pure.”, kaže i dodaje na kraju:

“Momci od 16-17 godina još moraju preskočiti tu najtežu prepreku, od juniora ka seniorima. To je zadnji i najteži filter. Velim, najbitnija je spoznaja da se u klubu dobro radi. I to je jedini put. Klub sada mora od te još djece napraviti potencijal, sada je to perspektiva. Koliko puta kažem, na te svoje igrače dodati pokoje pojačanje, neke karakterne igrače koji imaju iskustva igrati za trofeje. Da ih povedu. Hajduk je prvi uvjet ispunio, ima svoje igrače, sad po pojačanja za seniorsku budućnost te djece”.