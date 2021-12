HAJDUKU JE DVOBOJ PROTIV OSIJEKA „VAŽNIJI OD ŽIVOTA„: Zato će biti atmosfera kao na finalu Lige prvaka

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nalikuje to čak i na finale svjetske smotre ili finale Lige prvaka. To što se ovih dana dogodilo u Splitu, u i oko Hajduka fenomen je kojeg se ne treba objašnjavati. Znate i sami, Hajduk je za nedjeljnji dvoboj protiv Osijeka (17.30) prodao sve ulaznice, na stadionu se očekuje 32 tisuće gledatelja. Vjerovali ili ne? Ali, tako je!

Znamo da je u Splitu zavladala euforija, napose nakon pobjede protiv Dinama u Zagrebu. Dobro raspoloženje Hajdukovih navijača nije narušio ni nesretan remis u Kranjčevićevoj protiv Lokomotive. Jest, Hajdukovi nogometaši imali su se pravo ljutiti na odluke suca Pejina, ali zacijelo su shvatili i svoje greške.

Dale, ni taj razočaravajuć ishod protiv Lokomotive nije narušio sjajo raspoloženje Hajdukovih drukera. Ima tu dobre volje, optimizma, euforije, ali i inata zbog sudačkih odluka u prošlom kolu.

Još nešto, u Hajduku, pa tako i njegovi navijači, dobro znaju da je pobjeda splitske momčadi protiv Osijeka doslovce imperativ. Osijek u ovome trenutku ima pet bodova prednosti ispred Hajduka i ako, kojim slučajem, trijumfira pobjeći će od Hajduka na golemih osam bodova. Sad Hajduk ne smije zakazati. Osijek bi bijegom na toliku bodovnu prednost raspršio sve iluzije u Hajduku, iluzije o naslovu prvaka.

Naravno, Hajduka i njegove navijače u ovoj utakmici ne bi zadovoljio ni bod, Osijeka s Bjelicom zacijelo bi!

Prepune poljudske tribine svjedočiti će tako jednoj od najvažnijih utakmica ovog izjednačenog prvenstva. Čvrst Osijek protih zahuktalog Hajduka. Sa strane promatraju Dinamo i Rijeka. To su ta četiri kluba koji maštaju, imaju legitimno pravo na to, o naslovu prvaka. Samo je Hajduk sad u opasnosti, poraz protiv Osijek bi ga udaljio od te realnosti.

Zato je Hajduku ova utakmica, kako se voli reći, „važnija od života„. Publika mu dolazi pripraviti dosad neviđenu podršku u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Budimo realni, lijepo je vidjeti toliko zanimanje navijača za jednu utakmicu. Domaća publika jest motiv, sama se trudi biti podrška. Međutim, zna biti i pritisak, zna donijeti strah od neuspjeha.

Prema tome, uz ovakvu atmosferu Hajdukovi nogometaši polažu i ispit zrelosti. U takvoj atmosferi moraju ostati hladne glave, dobiti utakmicu ostaviti Hajduka u utrci za naslov. Zaista, dugo nismo imali takvu utakmicu. Za Hajduk je to poput kvalifikcijske utakmice, a za Osijek je nešto nedoživljeno, ali je i šansa koju je dugo čekao. Ne mislite valjda da trener Bjelica ne razmišlja o naslovu hrvatskog prvaka. Trijumfom u Splitu on bi zajahao najbržeg konja.