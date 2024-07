Hajdukovog trenera jedan komentar izbacio iz takta, ‘poludio’ je na novinara

Autor: K.I.

Iza novog trenera Hajduka Gennara Gattusa uspješan je službeni debi, ostvarena je 2:0 pobjeda nad HB Torshavnom s Farskih otoka. Na službenoj press konferenciji nakon susreta komentar jednog od novinara malo je slavnog Talijana izbacio iz takta.

Komentar da je rezultat zapravo bolji od igre nije baš najbolje sjeo Gattusu. “Koje su negativne stvari koje ste zamijetili? Hoćemo li nas dvojica početi loše, zašto naglasiti tih 30 minuta? Šezdeset minuta je bilo dobro, lošijih pola sata, ali to se ne treba isticati. Dobro smo kontrolirali momčad koja je u mahu prvenstva i sjajno smo odradili 65 minuta”, rekao je Gattuso.

Nakon turbulentnog početka nastavilo se u mirnijem tonu: “Vidio sam dosta pozitivnih stvari. Torshavn je momčad koja ima jasne karakteristike. Kada nismo bili dobri u presingu oni bi izlazili s loptom. U prvom je polvremenu mogla biti puno veća razlika. Svidio mi se presing, povratak po izgubljenoj lopti. Rasti ćemo iz utakmice u utakmicu.”

Zahvala navijačima

Ponovio je kako je zadovoljan izvedbom svojih igrača: “Događaju se greške, ali bitno ih je ispravljati. Generalno sam jako zadovoljan izvedbom momaka, ali mora to i bolje. Bit ćemo spremni za Farske Otoke.”

Nije se Gattuso propustio zahvaliti navijačima: “Hvala, hvala, hvala, milijun puta hvala svima koji su došli na stadion. Bili su ključni. Nadam se da ćemo i dalje imati pun stadion. To bi značilo da smo dobri. To ovisi o meni i momčadi.”

A nakon utakmice se oglasio i trener HB Torshavna Adolfo Sormani. “Pristup igri je bio slab, iskreno to nije bilo prihvatljivo. Oni su puno bolji od nas u svakom segmentu igre od tranzicije do agresivnosti pa defenzive. Mislim da smo mi mogli puno bolje odigrati i da imamo to u sebi. Zato nisam tužan zbog rezultata nego zbog izvedbe svoje momčadi koja nije bila dobra.” Upitan je Sormani i o jedanaestercu suđenom protiv njegove momčadi. “Nikad ne pričam o sucima. Ako ste iskreni možete vidjeti je li penal bio ili ne”, zaključio je trener momčadi s Farskih otoka.