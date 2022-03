HAJDUKOVI NAVIJAČI RAZOČARANI: Nikola Moro odlučio je suprotno od onoga u što su bili uvjereni

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajdukovi navijači biti će razočarani. Oni su posve ozbiljno shvatili vijest, zapravo mogućnost da bi se Nikola Moro, hrvatski reprezentativac ko ima ugovor s moskovskim Dinamom mogao dotegliti do Hajduka. Računajući na Uefine klauzule kako su inozemni nogometaši koji nastupaju u Rusiji slobodni promijeniti sredinu…

Te nade raspršio je samo Nikola Moro, pa je rekao:

“Priča se i meni je drago što su mi ljudi iskazali poštovanje, ali iz poštovanja prema svima moram reći da u tome nema istine. Ljudima iz kluba već sam dao ruku i potvrdio da ostajem u Moskvi. To je tako i sada i bit će i do kraja sezone pa ćemo dalje vidjeti“, istaknuo je Moro za Novu TV.

Nikola Moro, inače, sjajno igrao u Dinamu iz Moskve. Jako je cijenjen i dobro plaćen.

“Imam dobar status, igrao sam sve utakmice od početka ove sezone. Sezona je dobra, borimo se za titulu i tamo ću ostati do kraja sezone.”

Da, i hrvatski reprezentativac je:

“Ovo je drugi put da sam tu i velika je privilegija biti tu, gledati ih i učiti od njih. Kroz sve vrijeme želim se dokazati na treninzima i ovo mi puno znači.”