HAJDUKOVAC PROMIJENIO REPREZENTACIJU: Rođen u Srbiji, a sada će nastupati za Kosovo

Nogometaš Hajduka Emir Sahiti odlučio je kako će u budućnosti nositi dres reprezentacije Kosova, potvrđeno je iz Nogometnog saveza najmlađe europske države.

Ovaj brzonogi 23-godišnjak koji je rođen u Zemunu, igra na poziciji napadača, a u Hajduk je stigao iz makedonskog Rabotničkog 2018. godine. Ove sezone jedan je od bitnijih igrača tima s Poljuda, a u 23 utakmice zabio je pet pogodaka i upisao četiri asistencije.

Zanimljivo je kako je Sahiti mogao birati između tri reprezentacije, a to su Sjeverna Makedonija, Albanija i Kosovo.

Albanija ga nije zvala

Sahiti je prošao je sve mlađe vrste Albanije, a najviše se pokazao u U21 reprezentaciji Albanije za koju je skupio 11 nastupa i upisao dva pogotka.

No Emira nisu zvali u seniorsku reprezentaciju Albanije, pa je Sahiti iskoristio priliku i prihvatio poziv Kosova koje je trenutno 111. reprezentaciju na FIFA rang listi.

Sahiti se tako u napadu pridružio Muriqiju i Rashici, pa će Kosovari imati dobar izbor u napadu u narednom periodu.

🚨Just In – Emir Sahiti of Hajduk Split is set to represent Kosova National Football Squad on international level subject to paperwork completion.









Welcome home Emir! 🇽🇰🤩 pic.twitter.com/B4iXKv6Mqd

