HAJDUKOVA UPRAVA NA STO MUKA: Kako sebi i drugima objasniti da im je momčad nekonkurentna i jalova

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ruku na srce, Hajduk je iz kola u kolo sve dalje od istinske borbe za naslov prvaka Hrvatske kojeg već čeka 17 godina. K tome, formu koju nudi momčad litvanskog trenera Valdasa Dambrauskasa, a skrojena škarama njegovog prijatelja sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa konstantno je u padu. Zapravo je nema.

Rasplinula se tako euforija nakon nekoliko dobrih početnih partija pod dirigentskom palicom Dambrauskasa i dovođenje Nikole Kalinića iz Verone. Umjesto eksplozije Hajduka svjedočimo imploziji. Hajduk se urušio sam od sebe, prema unutra. Doda li se pritom podatak kako je objelodanjeno da je Hajduk u minusu u zadnjih godinu dana više od 28 milijuna kuna – klub je u zaista neugodnoj situaciji.

Ima možda tek jedna dobra, utješna stvar, Hajduk na svom terenu igra finalnu utakmicu Kupa protiv Rijeke. Kakva je forma u Hajdukovih nogometaša to je sve samo ne sigurno slavlje. Rijeka isto želi Kup kao i Hajduk.

Da bi Hajduk uopće bio konkurentan u zahtjevnoj borbi za vrh ljestvice, u kojoj koplja lome četiri kluba, momčad se zaista trebala osvježiti i osnažiti. To i jest učinjeno, ali redovito je prevaga, kada bi se došlo do pobjede, bio Marko Livaja. On je sada očito neraspoloženiji nego prije nekoliko tjedana ili mjeseci, momčad pati. Hajduk unatoč svih pojačanja i želja jednostavno nije konkurentan najboljim hrvatskim momčadima.

To je realnost, surova, ali istinita.

A kako će to upravi kluba priznati? Nakon toliko utrošenih novaca, emocija, riječi, želja, nesumnjivo i rada? Prosjek godina prve Hajdukove momčadi koje igraju najjače utakmice skoro je tridesetak godina, sve se podredilo pošto-poto uspjehu, zanemarila se i nadarenost mladih Ljubičića i Biuka. Koji su najdragocjeniji dragulji u Hajukovom sefu. No, kako ih prodati kada su stalno u kutij, na klupi za pričuve, a ne u izlogu, na terenu.

Sve su to problemi s kojim se suočava Hajdukov predsjednik Lukša Jakobušić, a razmišljaju o svemu sve nezadovoljniji navijači. Oni su zaista pomislili da je Hajduk konačno konkurentan, njihova su srca najranjivija i oni sve ovo teško podnose. Hajduk jednostavno u bitnoj utakmici protiv jakog suparnika ne može pobijediti.

Koloplet okolnosti uzburkati će vode u Hajduku, klubu u kojem i ovako nikad nema mira. Mnogi su već razočarani kako je Livaja potonuo, kako se Kalinić nije snašao, ne ide im u glavu što trener Dambrauskas izvodi, a i cijela momčad im je manja u očima nego, primjerice, u zimskoj pauzi.

Valja stvari gledati i iz percepcije Hajdukovog navijača. Koji se zaista ponadao da je došao taj trenutak, za osvajanje naslova. Euforija koja je zahvatila Split, Dalmaciju i sve pristaše „bijelih„ po Hrvatskoj u svijetu bila nam je svima lijepa za doživjeti. Samo oni koji nisu Hajdukovi navijači zbog nestanka euforije ne pate kao oni koji žive za splitski klub. Njima je zaista odveć teško.

Nakon što Hajduk ne uspije doći do naslov hrvatskog prvaka slijediti će mnoge mijene, pitanje je koji će igrači ostati, koji će doći, splašnjavanje euforije zna biti veoma nezgodno po upravu kluba koja se pritom bori s financijskim teškoćama.

Hajduk je u zadnjih 17 godina isto toliko puta krenuo od nule. I to je ono što najviše boli navijački puk. Koji se više ne želi, zadovoljavati pobjedama protiv Hrvatskog dragovoljca ili Lokomotive, oni žele gledati Hajduka koji u sastavne dijelove rastavlja Dinamo, Rijeku i Osijek. To se ove sezone ne događa i u tome leži poanta. Doista, Hajduk nije još uvijek konkurentan u borbi za naslov unatoč svih pojačanja. I točka. To i u samom klubu moraju priznati.