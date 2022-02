HAJDUKOV TRENER PREKLINJE DA SE PRESTANE PANIČARITI: A Rijekin strateg uživa „što su nas prerano otpisali„

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nakon 1-3 poraza Hajduka protiv Rijeke trener splitske momčadi Valdas Dambrauskas je rekao:

“Razočaravajuće je kad izgubimo 1:3 doma s ovakvim navijačima. Mislim da ne smijemo sad paničariti ni poludjeti zbog ovog poraza. Imamo utakmicu za tri dana i moramo se za nju spremiti. Nismo bili prijetnja. Rijeka je nekoliko puta došla pred naš gol, a mi nismo ništa napravili”, isprve je kazao.

Potom je dodao:

“Rijeka je imala veznjaka koji je stvarao prednost jer se kretao prema aut-liniji. Mi moramo doma staviti protivničku momčad pod puno više pritiska. To je dovelo do toga da primimo dva gola u prvom dijelu.

“Moramo samo biti konstantni i raditi ono što smo radili. Danas nije bio naš dan. Čestitam Rijeci, oni su danas bili najbolji u realizaciji, što im najbolje ide ove sezone. Mi se moramo sutra vratiti na teren, analizirati što je bilo dobro, a što ne i pripremiti se za srijedu.”

Trener Rijeke Goran Tomić je bio presretan:

„Promjenom sustava htjeli smo pojačati vezni red i zadnju liniju zbog njihova dva dobra napadača. Vučkić je bio ta spona između veznog reda i napada. Hajduk nam nije stvorio nekih problema u prvom dijelu, onda su u drugom pritisnuli i bili bolji, a nama su nedostajali neki kvalitetniji kontranapadi i mirnoća. Zaslužena i vrijedna pobjeda za nas – rekao je nakon utakmice Goran Tomić, koji se potom osvrnuo i na komentare uoči derbija kako je Rijeka otpisana i kako više nema šanse za osvajanje naslova prvaka. Sigurno je dobro razuvjeriti i one koji su nas otpisali, pokazati da je nogomet nepredvidiva igra i da ju treba dokazati igrom, a ne pričanjem van terena.