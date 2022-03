HAJDUKOV TRENER KOJI JE OSVOJIO DVA BODA U TRI KOLA: “Čini mi se da nam fali magije”

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nakon poprilično nezanimljivog derbija treneri Hajduka i Dinama dali su ocjene utakmice. Dakako, bio je zadovoljniji trener Dinama, Željko Kopić.

Odmah nakon dvoboja je rekao:

“Težili smo pobjedi. Bili smo bliži pobjedi, osim nekih 20 minuta, gdje smo bili pod pritiskom. Nakon toga smo izdominirali terenom. Na početku smo htjeli maksimalno opteretiti protivničku zadnju linijju, no nismo bili dovoljno odlučni.

U drugom sam se poluvremenu odlučio da više pojačamo posjed. Lauritsen, kao i svi igrači, dobro trenira i dobio je priliku. Odigrao je dobro, i dobio mnogo duela u zraku i na tlu. Moramo se odmoriti za nedjelju i maksimalno se pripremiti za Koprivnicu.”

Hajdukov strateg Valdas Dambrauskas s kiselim osmijehom je pričao:

“Bio bih loš trener da sam zadovoljan s jednim bodom pred ovim navijačima. Igrali smo protiv najbolje momčadi u ligi, protiv prvaka. Igrali smo hrabro i pokušali dominirati. Mislim da su moji igrači dali sve od sebe, ali to nekad nije dovoljno. Kontrolirali smo dobar dio utakmice, ali nedostajalo nam je malo magije naprijed. Još nešto, Dinamo je odlična momčad. Nije ih moguće kontrolirati cijelu utakmicu. Mislim da smo igrali jako dobro. Imali smo planove A, B i C. Ali mijenjao bih sve to samo za jedan gol. Imamo još deset utakmica. Ovaj pritisak je jako dobar za našu ligu. Moramo se koncentrirati samo na sljedeću utakmicu.”