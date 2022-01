HAJDUKOV PREDSJEDNIK UZBURKAO JAVNOST: Zar u Hajduk dolazi i drugi Kalinić?

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk ima svoju digitalnu televizijsku platformu, fino gledanu, s emisijom pod nazivom ”Pripadaj Hajduku”. I z bovogodišnju emisiju bio je bio predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić, a emisiju su vodili poznati televizijski novinri Željko Vela i Marko Šapit.

Razgovor je bio dugačak, ali opet dinamičan. Izdvojiti ćemo samo neke dijelove. Jakobušić je pričao:

„Jedna od privilegija u Hajduku jest da se imaš priliku obratiti skoro 50 tisuća članova u protekle tri godine. I to ima težinu. Važeš svaku riječ. Međutim, moraš poslati neku poruku. A kad ti je prva, onda je posebno značajna. Kad pogledaš godinu unazad, bilo je bitno zaustaviti pad i stabilizirati klub. A na tom nam je putu ključno bilo zajedništvo. I to mi se činilo kao ključna poruka, pa smo to i poslali: zajedništvo. Zajedništvo svih dionika, ne samo navijača. Ovo danas, što ste me privukli, što moram glumiti opuštenost, a sve je izrežirano, jest ustvari poziv članstvu da se ponovno učlani. Mi tu ljubav imamo cijelo vrijeme. Ali Hajduk je atraktivan i zanimljiv svima, toliko je silnica i, ako želimo nešto ostvariti, kao uvijek u obitelji morate biti skupa. I ta prva poruka jest zajedništvo„.

Jakobušić je dao svoje viđenje trenutne situacije u klubu:

„Zapravo, mi 16 godina nismo osvojili naslov, osam godina nismo kup osvojili i nemoguće je da imate 30 tisuća članova. Što si ti lošiji, to je više članova. Imamo rekordnu 2016. godinu s 43 tisuće članova. Znam da je naše članstvo opreznije i teško je kontinuirano ljude tražiti da se uključe u bilo što, teško je u lovačko društvo gdje je strast, a kamoli u klub koji ima značaj, a ne vraća to rezultatima jer ta ljubav mora bit obostrana. Ta ljubav je neću reći bila jednostrana, ali navijači su više pružali nama nego mi njima. Očekujem u ovoj godini sa svim rezultatima, sa svim aktivnostima koje marketing i svi skupa rade u klubu, s energijom koja se kanalizira u pozitivnu nabijenost, u euforiju, koju pokušavamo kanalizirati koliko je moguće, da članstvo bude veće nego te rekordne 2016. godine„.

Pa je pričao:

„Predsjednik Hajduka ima moć, nema novac. Tu moć možeš zloupotrijebiti ili je možeš iskoristiti za nešto. Stvarno želim nešto napraviti. Niko želi nešto napraviti. Treneri i svi koji smo došli, osjećamo da stvarno nešto želimo napraviti. Ono što nam je lakše, to je da možemo gurati svoj stil neopterećeni podnebljem koje često zna paralizirati. To je podneblje takvo da je euforično, sve je ili katastrofa ili je fantastično. Niti je fantastično niti je katastrofa. Kad je loše, nije toliko loše i, kad je dobro, nije toliko dobro. Ustvari biti predsjednik je, to sam već nekoliko puta spomenuo, vrlo lako. Kad je loše, trebaš samo dizati, a kad je dobro, trebaš spuštati, a jedan od načina kako to radimo jest upravo ovo. Da tu euforiju kanaliziramo, da razgovaramo s igračima. Morate shvatiti da sam ja potpuno nepoznat u ovom nogometnom svijetu, ja moram dvaput ući u prostoriju da netko vidi da sam ušao„…

Dakako, jako puno se govorilo o Marku Livaji. Jakobušić reče:

„Kod Marka Livaje je posebno zato što su očekivanja bila drugačija, zato što je on karakterno drugačiji. Mnogi bi htjeli da mu zabranimo igrati mali nogomet, da mu zabranimo da sjedne na motor bez kacige, ali ono što njega čini posebnim jest upravo ono što on jest i najbolja stvar u tih pet mjeseci koja je bila prije nego što je potpisao drugi put jest to što se apsolutno nije promijenio ni sekunde. Kakav je došao, isti je i sad. Pa tko bi od nas ostao normalan sa svim ovim skupa? Ima tu jednu snagu, ali važniji od njega, čini mi se, jest dolazak Kalinića„.

Tu su se i voditelji iznenadili?

Lovre ili Nikole? Bilo je pitanje;

„Pa jednog i drugog, ali ah… Dao sam vam volej. Ma Lovre, jer je on došao, ja sam dva mjeseca bio potpuno sam i on je došao u jednom trenutku gdje nikoga nije bilo, kao kapetan, u jedanaestom mjesecu. Ipak je Livaja došao na njega, a je li on pridonio? Pa apsolutno, ali svaki igrač koji je došao pridonio nam je, dao nam je neku dodanu vrijednost. Prvo što smo ga mi htjeli, drugo što nam je on to htio vratiti. I stvorila se prava karakterna momčad koja je dobra, moćna momčad koja izgleda dobro i sad… Promijenite u svojoj organizaciji par ljudi, mi smo ovdje promijenili petnaest igrača, cijeli stožer, novi je sportski direktor, Uprava… Mislim da treba vremena za sve to skupa. Činjenica je da je svaki od njih koji je došao, a Marko možda najviše čak ostankom prije bih rekao nego dolaskom, dao tu jednu dodanu vrijednost nama koja pokazuje da se može, a svima ostalima da Hajduk može„.

Eh sad, je li ovo bila najava predsjednika Hajduka o novom pojačanju u Hajduku?