HAJDUKOV JUNIOR DEBITIRAO I ZABIO: ‘Nevjerojatan osjećaj’

Autor: I.K.

Hajduk je u 26. kolu 1. HNL imao težak posao protiv Šibenika na Poljudu. Utakmica bez puno prilika riješena je zaslugom 19-godišnjeg Marina Ljubičića, koji je donedavno igrao i zabijao samo za juniore, a nakon što mu je trener Paolo Tramezzani u 62. minuti dao priliku za ulazak s klupe i debi u prvoj momčadi u prvenstvu, upisao se na semafor nedugo potom.

Ljubičić je u 73. minuti bio strijelac gola kojim je Hajduk došao do pobjede. Nakon utakmice, njegova sreća bila je jako velika.

Ljubičić brzo iskoristio pruženu šansu

Nakon pobjede, 19-godišnji Hajdukov napadač je za klupsku stranicu rekao da je zahvalan treneru, stručnom stožeru i suigračima koji mu pružaju podršku.

‘U prvih sat vremena igre nije bilo lako. Šibenik nije stvarao puno šansi, ali nismo ni mi. Nisu nam dali da kreiramo puno prilika’, opisao je Ljubičić utakmicu na Poljudu.

'Trener je odlučio nakon sat vremena igre staviti me u igru, mislim da sam to iskoristio na najbolji mogući način', dodao je mladi hajdukovac.









Prva utakmica u prvenstvu – i prvi gol

Ljubičić je istaknuo koliko mu puno znači što je bio strijelac već u svojoj prvoj utakmici za Hajduk u 1. HNL.

‘Nevjerojatan osjećaj. Ovo sam sanjao cijeli život, da debitiram na Poljudu za Hajduk u prvenstvu. Žao mi je što nije bilo publike, mislim da bi bilo još bolje slavlje’, rekao je.

'Drago mi je što sam pomogao Hajduku da dođe do tri boda. Imamo dobar niz u prvenstvu. Sada imamo reprezentativnu stanku, regenerirat ćemo se. Za dva tjedna je nova utakmica, idemo dalje', dodao je Hajdukov mladi napadač.









Dobra suradnja s Vuškovićem

Dok je bio u akciji u Hajdukovoj juniorskoj momčadi, Ljubičiću je jedan od suigrača bio i Mario Vušković, njegov vršnjak, koji mu je asistirao kod gola protiv Šibenika.

‘Bio sam predao povratnu loptu, došla je do Vuškovića, on je napravio lažnjak, a ja sa sam se taman našao između dva igrača. Hvala Bogu, ove sezone sam postigao nekoliko golova na taj način. Lopta je došla do mene, prebacio sam je preko golmana’, opisao je mladi napadač trenutak koji je riješio utakmicu na Poljudu.