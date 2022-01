HAJDUK ZAPOČEO PRIPREME: A gdje su Livaja i Biuk, trener samo spominje svoje snove…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Trećeg dana svježe godine Hajduk je počeo pripreme za nastavak sezone. Navijači nastavak prvenstva očekuju s neskrivenim optimizmom, a klupska uprava potrudila se organizirati dobre pripreme. Trener Hajduka Valdas Dambrauskas zajedno sa svojim pomoćnicima okupio je u ponedjeljak na Poljudu 33 igrača na početku priprema za nastavak sezone, a treninzima će se naknadno priključiti Marko Livaja i Stipe Biuk.

Trener Dambrauskas odmah je izjavio, bez da ga je netko nešto pitao…

„U ovom periodu smo imali nekoliko igrača pozitivnih na koronavirus. Situacija je pod kontrolom. Najvažnija stvar je da napredujemo. Znamo što trebamo napraviti. Ovo je krucijalan trenutak za drugi dio sezone. Moramo napraviti dobar posao jer u ožujku i travnju to nećemo moći”-

Nadalje, Sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius je najavio kako će cijela momčad najprije sljedećih šest dana boraviti u Splitu a potom će otputovati na dvotjedne pripreme u Portugal. Rekao je kako su za boravka u Portugalu predviđene prijateljske utakmice s Ajaxom, Servetteom iz Švicarske i dvije utakmice za praškom Slavijom.

Hajduk si je priskrbio sjajne suparnike u pripremnom razdoblju. Biti će zanimljivo vidjeti kako će Hajduk izgledati europskog velikana, nizozemskog prvaka.

Novinari su bili znatiželjni, pa su zaskočili Hajdukovog trenera s hipotetičkim pitanjem. Može li Hajduka u nastavku sezone do oba trofeja, kupa i prvenstva…

„Iskreno, sportaši smo. To je naš želja i san. Učinit ćemo sve da se borimo i do samog kraja budemo u igri„.

Na pitanje s čime je zadovoljan otkako je došao u Hajduk ustvrdio je:

„Sci su igrači pod mojim vodstvom u sedam utakmica najviše napredovali u mentalitetu, taktici te međusobnim odnosima na terenu i izvan njega„.

Opet, Hajduk i dalje ne slovi kao glavni kandidati za naslove, Dambrauskas je toga svjestan;

“Znam da ljudi žele trofeje i velike stvari, ali moramo ostati mirno na zemlji. Ne želim gledati unaprijed. Pripremamo se za prvu utakmicu nastavka sezone, 29. siječnja u Šibeniku. Ne pričamo o trofejima, samo želimo pobijediti na Šubićevcu. Osjećam veću povezanost s ljudima u Splitu, ali još ništa nismo napravili i ništa nismo osvojili. Četvrti smo na ljestvici, moramo ići korak po korak.”