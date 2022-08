HAJDUK VRATIO IGRAČA KOJEG JE PRODAO: Povratnik govori da je najsretniji čovjek na svijetu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dogovor je ipak postignut. Hajduk i Gorica poslovali su uspješno, 24-godišnji Anthonyj Kalika je sa splitskim klubom a potpisao ugovor do 2026. godine i nosit će dres s brojem 7, objavio je splitski klub.

Neki se pritom pitaju zašto je Kalik prije dvije i pol godine uopće otišao iz Hajduka. On je na Poljud stigao prvi put u zimskom prijelaznom roku 2016. godine iz australskog Central Coast Marinersa. Kaliok je ukupno odigrao 32 službene utakmice te je pri tom postigao jedan pogodak. Nakon što je transferiram odigrao je preko 50 službenih utakmica za Goricu gdje je između ostalog surađivao i sa sadašnjim trenerom Hajduka Valdasom Dambrauskasom.

„Anthony Kalik je s 18 godina stigao iz Australije u Hajduk nakon čega se razvijao kroz tadašnju drugu momčad, a zatim je prešao u prvu ekipu. Kroz posudbe u drugim klubovima te igrama u Gorici napravio je evidentan napredak, razvio se kao igrač i podigao razinu kvalitete svoje igre. Radi se o profilu veznog igrača s osnovnim pozicijama centralnog i ofenzivnog veznog te smo ciljano na tržištu tražili igrača takvih kvaliteta”, kaže sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius.





„Trenutno nema sretnijeg čovjeka na svijetu od mene. Vratio sam se kući i jedva čekam početi trenirati i igrati. Ovim putem zahvaljujem se i Gorici na svemu, tamo sam dosta narastao kao igrač i kao čovjek. Uvijek sam znao da ću se vratiti na Poljud jednog dana. Za Hajduk ću dati sve, navijači mogu od mene očekivati borbenost i da ću ostaviti srce na terenu. Plus je to što sam sada počeo više asistirati i zabijati što prije nisam tako često radio. Dolazim spreman boriti se za titulu, znam koje su ambicije klub, svjestan sam koliko ljudi to čeka, ekipu imamo i možemo to ostvariti”, veli Anthony Kalik.