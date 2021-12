HAJDUK UNATOČ KAZNI ZA ROĐENDAN PLANIRA: Napuniti stadion do vrha, a oni neka si misle

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk ima pričuvnu varijantu svog rođendana 13. veljače. Kada će igrati prvenstvenu utakmicu protiv Slaven Belupa pred praznim tribinama. Zbog kazne disciplinskog suca Alana Klakočera, čuvenom po administrativnom objašnjavanju akumuliranih kazni, bez obzira na težinu prekršaja.

Kako piše Slobodna Dalmacija, a i javljaju nam ljudi s terena, postoji mogućnost da se na stadionu ipak upriliči proslava 111. rođendana, i to pred punim tribinama. Naime, samo četiri danan ranije u UEFA Ligi prvaka mladih Hajduk igra utakmicu protiv madridskog Atletica.

”Što je bismo napunili stadion do vrha, djte u prodaju ulaznice i biti će nas kao na utakmici protiv Osijeka„, poručuju. A u dvoboju s Osijekom Poljud je primio više od 30 tisuća navijača.

Ideja je zapravo potekla od Društva prijatelja Hajduka iz Šibenika, a prigrlili su je svi. Izdlo je to društvo i priopćenje:

„Naši juniori 9. veljače na Poljudu igraju utakmicu Lige prvaka protiv Atletico Madrida, molimo vas da pustite čim prije u prodaju ulaznice za tu utakmicu, da dostojanstveno možemo zajedno s rasprodanim stadionom proslaviti Hajdukov 111. rođendan. Nema te zabrane koja nas može odvojiti od Hajduka„.

Poznavjući temperament i inat Hajdukovih navijača nije nemoguće da se i obori rekord posjete na Uefinoj juniorskoj Ligi prvaka. Naime, dosadašnji rekord drži Krasnodar čiju je domaću utakmicu protiv madridskog Reala gledalo 32.500 gledatelja. Hajdukov stadion ima nešto malo veći kapacitet, taman za dostizanje rekorda.

Hajduk u Ligi prvaka mladih igra dobro, momčad pod trenerom Marijanom Budimirom igra dobro, pa nam ostaje za vidjeti hoće li tog 9. veljače igrati u uzavreloj atmosferi. Jasno, ovisiti će i to hoće li mjerodavna tijela HNS-a uvažiti Hajdukovu žalbu na utakmicu bez gledatelja Hajduka i Slaven Belupa koja pada baš na h<ajdukov rođendan.