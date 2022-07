HAJDUK STATIRAO, A VARAŽDIN DOMINIRAO: No, ‘zmija otrovnica’ nema milosti, a vidjeli smo i sjajnog vratara

Autor: Andrija Kačić Karlin

Uistinu, nogomet zna biti čudan sport, a jedna od tajne njegove globalne popularnosti jest i evidentna činjenica da u utakmicama nerijetko ne trijumfiraju oni koji su bolje igrali. Upravo je takva utakmica bila povratnika u Prvu HNL, Varaždina i splitskog Hajduka. Na koncu je bilo 2-0 za Hajduk.

Bodovi su samo naizgled elegantno otišli prema Splitu, ali nećemo pogriješiti ako ćemo reći da je Varaždin igrao bolju utakmicu. No, nekoliko je razloga zašto to Varaždin nije kapitalizirao. Prvi jest, Hajduk u svojim redovima ima „zmiju otrovnicu„ Marka Livaju kojem je dovoljan i dodir da zabije dva gola. Baš je tako bilo u prvome poluvremenu u kojem je Varđdin stisnuo Hajduk u vlastiti kazneni prostor. Rijetko je momčad Valdasa Dambrauskasa uopće odlazila u napad. Nebitno, dvaput je lopta došla do Livaje i bila su to dva gola.

Drugi razlog zašto Varaždin nije bolje prošao u ovij utakmici jest njegov donedavni vratar Karlo Sentić. Rodom Dubrovčanin, mladi reprezentativac koji je u prošloj sezoni bio jedan od glavnih aduta Varaždina na putu povratka u društvo najboljih. On je, inače, Hajdukov igrač koji je u Varaždinu bio na posudbi. Sve je oduševio, a u Hajduku su ga odlučili vratiti.





Sada je debitirao na vratima splitske momčadi i bio je fantastičan, rješio je nekoliko teških situacija, pa skidao je i „zicere„, dovodio do očaja svoje nedavne suigrače. Nema što, perspektivan vratar i Hajdukova budućnost.

Varaždin se nadigravao, napadao, Hajduk se branio i čekao, te je bolje prošao. Nova momčad u Prvoj HNL igra zanimljiv, napadački nogomet. Potvrdila je to i protiv Hajduka, a zaista nije imala sreće, još joj se prema boljem rezultatu ispriječio čovjek kojeg su do neki dan posjedovali.

Hajduku ova pobjeda jamči mir do četvrtka kada na svom stadionu u trećoj rundi kvalifikacija čeka portugalsku Vitoriju, dočim Varaždin unatoč tuzi zbog lošeg rezultata može biti, ima na to i pravo, ohraben dobrim izdanjem protiv Hajduka.