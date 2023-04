HAJDUK SE ‘ZAPALIO’, NA MAKSIMIRU GORI! Nikad luđa završnica, Torcida gura Bijele prema naslovu, Čačićev Dinamo se raspada

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Dinamo je u velikim problemima, statistika ne laže. I dalje Modri imaju komotnu prednost u odnosu na Hajduk koji također ne igra bajno u nastavku, ali Čačićev Dinamo jako zabrinjava navijače…

Istina je, isti je to Čačić koji je s Dinamom promarširao u Ligu prvaka, osigurao milijune, velike transfere. No od prošlosti se ne živi, znaju to najbolje treneri nogometnih klubova.

Statistika? Ista kaže da je Dinamo ovoga proljeća prosuo 14 bodova. Gorica, Slaven Belupo, Osijek, Šibenik, Istra 1961, pa opet Gorica, valjda da zatvori krug. Pritom, evo, bez Arijana Ademija na terenu, niz potok je skliznulo njih osam. Nije igrao u porazima protiv Šibenika i Istre, a u subotu je mršavim remijem započela i era Dinama bez njegove prisutnosti.





Dinamo u padu

Ante Čačić želio je isprobati Marka Bulata na toj poziciji. I definitivno, Ademijeve su kopačke velike i teške, a on se vraćao nakon ozljede, no brojke, recimo, govore da je u velikoj Gorici taj 21-godišnjak imao tri uspješna driblinga, šest od sedam točnih dugih lopti, jednu vratnicu… ali ujedno i tek pet od 12 osvojenih duela, 13 izgubljenih posjeda, uz činjenicu da je tri puta bio predriblan… malo, za sada doista premalo.

Ovoga proljeća imao je šest utakmica s minutažom od 45+ minuta, što jest kontinuitet koji smo i samo zazivali, ali zasad Bulata Dinamo još nije dobio. No, nemojmo biti isključivi – možda hoće. Iako neki logično na toj poziciji zazivaju Ljubičića, koji sanja Dalićev poziv, ali on mu sigurno neće doći kao zakrpa na boku, već kao momak koji je u Rapidu naznačio da, možda, nekad, u budućnosti može pokriti poziciju u središnjici, tamo gdje su tanki “vatreni”, ali, očito, i Dinamo nakon ere Ademi…

No, tamo ga netko mora staviti. I premda čitamo sada već gotovo svakodnevno kako trener Čačić čeka da ušeta u panteon najtrofejnijih Dinamovih trenera, dolazimo do problema: jer, trener Čačić ujedno se sudara sa sportskim direktorom Čačićem negdje u dnu plavog hodnika.

Čačić se ovoga proljeća čvrsto drži pozicije koju mu je dao Krešimir Antolić i kada vidi da se netko približava njegovu uredu sportskog direktora, on riga vatru i ne da nikome blizu. Iako taj posao nije radio nikada prije i trebao bi primarno paziti na momčad. Igru. Rezultate. A njih, otkad je preuzeo tu ulogu – nema.

Uzbuna na Maksimiru? Remi u Velikoj Gorici definitivno mora označiti uzbunu u Maksimiru. U posljednjih pet utakmica, naime, Plavi su upisali mršavih pet bodova, samo jedna pobjeda (Rijeka 1:0), dva remija (Osijek 1:1 i Gorica 1:1), te dva poraza (Šibenik 1:2, Istra 0:1), jasan su pokazatelj očite krize igre i rezultata.

Izgubljeno je u tom razdoblju čak deset bodova, kompromitirana je uvjerljiva bodovna prednost na ljestvici, nestalo je samopouzdanje.









Što se, dakle, dogodilo s naizgled nedodirljivim Dinamom? Na taj upit odgovor najbolje zna trener Ante Čačić, koji je u sedmoj minuti sudačke nadoknade u Velikoj Gorici doživio da mu s tribina opet viču “Čačiću, odlazi”.

Istina je da Dinamo i dalje drži sve u svojim rukama, ali više nema pravo na pogrešan korak. Ova situacija zahtijeva maksimalnu ozbiljnost, buđenje i mobilizaciju, jer se u dva-tri kola sve može naglavačke promijeniti.

Hajduk? Pao je Šibenik 3:2, a Livaja je upravo bio junak.









“Mislim da smo kontrolirali utakmicu 60 minuta, i onda se opet desio taj neki period loše igre, koji nam se događa tijekom zadnje dvije sezone. Mi smo totalno, totalno pali, vratili se u naših 16 metara i dopustili Šibeniku da se vrati u utakmicu, ali dobro. Mislim da je najbitnije da smo uzeli ta tri boda i da smo smanjili zaostatak za Dinamom.”, kaže Marko.

Može li Hajduk spojiti nekoliko pobjeda u nizu i stisnuti Dinamo? Navijači navijaju za taj scenarij da dobijemo krajnje napetu završnicu…