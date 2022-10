HAJDUK SE VEĆ BIO UTOPIO: Slamka spasa je došla iz Nigerije, a Varaždinci imaju pravo biti očajni

Autor: Andrija Kačić Karlin

Igrala se nadoknada, bila je to 99. minuta. Hajduk i Varaždin bili su na 1-1, u utakmici u kojoj je gost bio čak i bolji. Hajduk je do tada uputio samo jedan udarac u okvir gola. Krovinović je iskosa izveo slobodan udarac, na drugoj stativi bio je Livaja. Visoko je skočio i glavom loptu vratio na prvu stativu. Gdje je najviši u skoku bio Nigerijac Awaziem. I zabio. Za 2-1, za pobjedu Hajduka u dvoboju u kojem mu je opasno prijetio čak i poraz…

U nadasve zanimljivoj utakmici u kojoj se Varaždin razigrao u drugome poluvremenu Hajduk je došao do pobjede koja će barem na trenutak prikriti sve njegove slabosti. Kojih je u ovoj utakmici bilo napretek.

U prvome dijelu Hajduk je bio dominantan, ali bez konkretnog učinka u napadu. Ali,zato je gol s kojim je poveo bio spektakularan, isto je Livaja nabacio s desne strane a Sahiti je poput Petkovića iz Dinama krasnim „škaricama” zabio gol vrataru Zeleniki, koji je nekad bio i na svjetskoj smotri, U 22 Hrvatske na smotri u Brazilu 2014. godine. I to je doslovce bilo sve od Hajduka.





Goropadni Varaždinci

Varaždin je u nastavku zaigrao hrabro, napadao je u valovima. I prije nego što je izjednačio s tribina poljudskog stadiona čuli su se zvižduci navijača. Nisu ljudi navikli da Hajduk na svom terenu igra tako podređenu ulogu. Varaždin je upirao iz petnih žila i to mu se isplatilo, gol za izjednačenje je zabio Brodić, nakon ubačaja Posavca. Varaždinci su osjetili krv, napali su potom još i jače, a u međuvremenu se ozlijedio i Hajdukov vratar Kalinić. Zamijenio ga je Sentić koji je i debitirao za Hajduk u utakmici u Varaždinu, a u prošloj sezoni bio je najbolji čovjek tog kluba koji se plasirao u Prvu HNL. I baš je Sentić spriječio potop Hajduka jednom bravuroznom obranom nakon udarca Bilja s distance. Bio je to spas u zadnji čas.

U nadoknadi je, pak, Hajduk krenuo na sve ili ništa. I uspio je dohvatiti sve, s akcijom koju smo opisali na početku ovoga osvrta. I baš je s tim golom Awaziema skrivena sva slabost Hajduka koji u ovoj utakmici možda pobjedu nije ni zaslužio. No, nogomet piše raznovrsne priče. Ipak, neminovan je zaključak. Hajduk je sa samo dva udarca u okvir gola postigao dva zgoditka i to mu je bilo dovoljno za pobjedu. I to nešto govori. Navijači se mogu veseliti pobjedi, naravno. Ali, oni koji gledaju prema unaprijed neće biti zadovoljni.