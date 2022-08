HAJDUK SE RASPAO KAD JE TRENER POVUKAO OVAJ POTEZ: Bomba Atanasova trebala je biti Bijelima dodatna energija, ali Hajduk je nestao poput duha!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dinamo je, valja to odmah s početka reći, zasluženo u derbiju pobijedio Hajduka, no unatoč dobroj igri na trenutke to nije izveo na lagan način. Naprotiv, Hajduk je nakon sve sile Dinamovih šansi i vratnica, ali i Hajdukovih „zicera„, poveo u zadnjim trenucima prvog dijela, prekrasnim golom Atanasova.

I tko bi tada pomislio da će Dinamo izvesti maestralan preokret, taj gol Atanasova Hajduku je trebao dati dodatnu energiju, ali ispalo je potpuno drugačije. Dinamo je nastavio s bjesomučnim napadima, a Hajdukov potop je uslijedio nakon što je trener Hajduka Valdas Dambrauskas izvršio tri izmjene. Tu se Hajduk raspao, a trener se mođezamisliti nad onime što je napravio,

Hajduk je potopljen s dva torpeda u tri minute, Baturine i Ademija. Kasnije je utakmicu zaključio Gojak golom za 3-1. I na kraju je Oršić poentirao za 4-1.





Hajduk je nestao

Stara je teza da je lanac jak koliko je jaka i najslabija karika, a upravo je to ono što muči Hajduka. U čijim redovima ima isuviše kiks igrača, nespretnih u reakcijama. Čak i izbezumljujućim i za vlastitog trenera. Hajduk je u drugome poluvremenu jednostavno nestao, poput duha.

Dinamo je odigrao, ruku na srce, vrlo dobru utakmicu, bio je dobar i u prvome dijelu kojeg je izgubio. Težio je napadu, kreaciji i mašti. Nije uspijevao uvijek, dok je Hajduk imao snage držao je i prednost i ravnotežu, ali očito je Dinamo svježiji, zapravo bolje pripremljen kondicijski. U nastavku Hajduk jedva da je prešao centar, a Dinamo je pripravuo svu silu napada i natrpao mrežu nesnalažljivog Hajduka.

Zaključak je samo jedan. Tiče se domaćeg prvenstva, Dinamo je još uvijek kvalitativno nekoliko kopalja ispred Hajduka. Dinamo je Hajduku u 90 minuta uputio 16 udaraca na gol, od toga deset u okvir. Hajduk jedva da je skupio tri-četiri pokušaja. Jest, Hajduk je poveo, ali bio je to splet okolnosti, ne iskorak u kvaliteti.

No, to je nogomet, i onaj slabiji zna dobiti utakmicu ili zakuhati. Hajduk je utakmicu tek zakuhao ali je onda i svima nama i sam sebi zorno pokazao da debelo zaostaje u igračkom kadru od Dinama. Dakle, odnosi u našem klupskom nogometu, napose odnos Dinama i Hajduka, još uvijek je nepromijenjen. Na žalost Hajdukovih navijača.

Činjenice su neosporne, igrački kadar Dinama kud i kamo je kvalitetniji, širi, raspojasaniji od Hajdukovog. I to se u ovoj utakmici tako lijepo vidjelo.