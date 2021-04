HAJDUK SE OPET OSRAMOTIO: Uništio ga je nogometaš koji je davno mogao ići u mirovinu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk je baš razočarao svoje navijače, zviznuo im pljusku. U susretu protiv momčadi iz Koprivnice, Slaven Belupoa momčad trenera Talijana Tramezzanija odigrala je blijedu partiju. I makar je povela s 1-0 golom Umuta na asistenciju Livaje u prvom dijelu u nastavku je uslijedio šok. Koji je zaista bio neočekivan…

Na koncu je završilo 2-2

Veteran Prve hrvatske nogometne lige, Ivan Krstanović od 65. do 69. minute zabio je dva krasna pogotka i potopio Hajdukov brod. Slaven Belupo je odigrao pristojnu utakmicu, a protiv ovako lošeg Hajduka to je bilo dovoljno. Na koncu u svom očaju Hajduk je došao do izjednačujućeg pogotka, golom Naira, ali osvojiti samo bod protiv Slaven Belupa umjesto tri i nije neka utjeha.

Ipak, valja istaknuti da se Hajduk praktički sam potopio, igrao je cijelo drugo poluvrijeme s igračem manje. Jer, na kraju prvog poluvremena Mujakić je u jednoj bezazlenoj situaciji ošamario nogometaša Slaven Belupo. Naravno, dobio je crveni karton.

Hajduk je bio očito presiguran u sebe, lakonski je čekao kraj utakmice, ali niti koprivnički momčad, kamoli Krstanović nisu za podcjenjivanje.









Ovaj Hajdukov debakl bacio je sjenu i na ono malo što je novi trener Tramezzani napravio. Hajduk jednostavno nema kontinuitet, a kvaliteta momčadi, osim Livaje je upitna, ma čak i razočaravajuća.

Olakotna okolnost po Hajduk za ovu utakmicu jest samo činjenica da na tribina nije bilo publike. Zaista, poznavajući temperament Hajdukovih navijača nakon ovako odigrane utakmice igrači se ne bi dobro proveli. Hajduku zaista treba kompletan remont.