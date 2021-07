HAJDUK SE DIŽE I MOŽE NAPASTI DINAMO! Ovaj momak je budućnost HR nogometa, bit će napadač i pol!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ne treba pribjeći euforiji, ali utakmica Hajduka protiv kazahstanskog Tobola, s čak 11 tisuća ljudi na tribinama i zgodnom predstavom na travnjaku – bila je pravi praznik i za oči i za uši, pa i za onaj pravi, nogometni, njuh. Bio je to nogometni događaj u pravom smislu, sa svojom zvučnom kulisom, koloritom i majstorijama igrača…

Nakon godinu i pol dana pandemije u kojoj smo se nagledali utakmica u grobnoj atmosferi dvoboj na Poljudu podsjetio nas je kako nogomet izgleda i kako treba izgledati.

To je ono što je nekako najljepše bilo na ovom sportskom događaju. Ali, ni Hajduk nije bio loš. Makar je protivnik sve samo ne renomiran, ono što se dalo vidjeti na terenu moglo je zadovoljiti gorljive Hajdukove navijače, pa i trenera Gustafssona i predsjednika Jakobušića…

Hajduk je jači!

Znamo da se Hajduk ojačao u prijelaznom roku, i ne samo to. Ostavio je pri sebi neke bitne igrače i složio momčad koja je kud i kamo zanimljivija i zacijelo jača od prošle godine. Sad, hoće li to po željama navijača biti dostatno za utrku za naslov hrvatskog prvaka teško je predvidjeti.

No, ako bi se kojim slučajem Hajduk plasirao u Konferencijsku ligu bio bi to prvi pravi korak u oporavku ovog slavnog kluba kojeg prati vojska vjernih navijača. Zaradilo bi se novaca, dobilo na samopouzdanju, publika bi hrlila na tribine (ako sustane pandemija)… Pritom da se Hajduk i zaista uključi u borbu za vrh u domaćem prvenstvu, pa to bi bilo ludilo, takvo ludilo koje nije dugo viđeno u Prvoj HNL.

I zato Hajduk, onaj pravi, jaki, bolno nedostaje hrvatskom nogometu kako to voli reći nekdašnji prvi konkurent, bivši kapetan i legenda Dinama, Velimir Zajec.

A Hajduk sad ima nekoliko igrača koji će mamiti publiku, za koje se zna da znaju i da mogu. Što dosad, budimo realni, nije bio slučaj. I to je zalog dobrog raspoloženja s ove utakmice.

Ako je ugodno iznenadio u prvom kolu domaće lige Mlakar s dva gola, sada nas je oduševio mladi Ljubičić. Momčić je to koji je plakao nakon što je promašio „zicer” u zadnjim sekundama protiv Lokomotive, zicer za pobjedu. No, njegov pošten i borben pristup sve mu je ubrzo vratio. Neka, taj je momak budućnost našeg nogometa.









Mlakar ima iskustva

Mlakar koji ima iskustva i iz Premier lige stara je iskusna lisica, no kada jedan mladić poput Ljubičića pokaže kako može biti dobar, onda se može govoriti i o izglednoj budućnosti kluba, njegovog poslovanja i sportskih dosega. Tu je i zbog toga najveće veselje.

Ima tu još dosta igrača koji su zanimljivi. Krovinović je očito nakon slabijih priprema još izvan natjecateljske prave forme, no način kako izvodi prekide isto se dugo nije vidio u Hajduku. Njegova je lopta fina, mekana, točna. A prekid opasan kao zmija otrovnica.

Livaja je neugodan, za čuvanje, ima osjećaj i za prostor i za udarac i njegov ostanak je veliki plus. No, jedan igrač iznenađuje, a kad je izlazio s terena pobrao je ovacije na otvorenom. Sahiti! Driblinzi, promoćurnost, nepredvidljivost, on je bio plutajuća mina na koju se nabio Tobol. To valja jasno reći. Vaš pisac držio da je bio i najbolji igrač utakmice.

Njegov dupli pas s Ljubičićem kod prvog gola, pa to je bilo školski i ubrzano. Ni jače obrane to ne bi spriječile.

I neka nam takvog Hajduka, neka su nam takvi i ostali klubovi.









Doista, s ostalim rezultatima naših klubova, Dinamom, Osijekom i Rijekom imali smo ugodnu sredinu tjedna, koeficijent našeg klupskog nogometa je skočio,a to je ono što želimo i što je potrebno.

Računamo, u šest utakmica naši su klubovi na startu ove europske sezone postigli pet pobjeda. I Hrvatska je skočila skočila na 14. mjesto UEFA rankinga. Što bi za sezonu 23/24 značilo doslovce pola naše Prve lige u Europi (2 LP, pobjednik kupa EL, 2 ECL).