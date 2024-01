Hajduk ruši sve rekorde, a osvanuo je spot za pjesmu ‘Dalmacijo’

Split ne popušta euforija u tekućem prvenstvu, Hajduk je nakon dugo vremena prvi na ljestvici na kraju prvog dijela prvenstva, a članovi kluba obnavljaju članstvo pa ih je tako u prvom danu Nove godine, to učinilo njih već preko deset tisuća.

Svi oni koji do 113. Hajdukova rođendana, koji je 13. veljače 2024. godine, obnove članstvo ili po prvi put postanu članovi Hajduka, dobit će priliku učitati svoju fotografiju s hajdučkim motivima u tunelu kojim momčad izlazi na travnjak Poljuda.

“Naša želja je do rođendana imati 65.000 članova, a ova pogodnost bit će posebna zahvala svim navijačima koji do tada postanu dio hajdučke obitelji. Pogodnost je planirana samo za ovu člansku godinu, stoga pozivam sve da iskoriste priliku i pošalju svoju sliku do rođendana”, izjavio je Tomislav Mikulić, voditelj Odjela za članstvo,

Premijera spota

No to nije jedina novost za navijače ‘Bilih’, naime već četvrtinu stoljeća pjesma “Dalmacijo” ori se poljudskim stadionom. Pjesmu je 1997. godine objavio Tutti Frutti bend, u kojem je tada pjevao Alen Nižetić, a suautori su Nenad Ninčević i Davor Pastuović.

Pjesma sve do danas nije imala svoj službeni spot, kojeg je Hajduk objavio tijekom svoje današnje emisije te nakon toga i na YouTubeu, a napravljen je u suradnji s Alenom Nižetićem.









Hajduk i navijači snažno su krenuli u novu 2024. godinu, u kojoj se nadaju kako će napokon nakon godina čekanja naslov sletjeti na Poljud, a tek tada bi krenula oluja s juga.